۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

رسانه‌های سوریه از پرواز گسترده هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بر فراز استان‌های درعا و قنیطره در جنوب این کشور خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی گزارش دادند که رژیم اشغالگر صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود در جنوب سوریه، زمین‌های کشاورزی را در حومه شهرک «جباتا الخشب» در حومه شمالی قنیطره با خمپاره هدف قرار داد.

منابع رسانه ای سوریه همچنین از پرواز گسترده هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بر فراز استان‌های درعا و قنیطره در جنوب این کشور خبر می‌دهند.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند که رژیم اشغالگر حدفاصل بین روستاهای «معریه» و «عابدین» را در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا را هدف قرار داده‌اند.

منابع محلی امروز پنجشنبه گزارش دادند که یک گشتی ارتش اشغالگر متشکل از ۴ خودروی زرهی حامل نظامیان، سحرگاه امروز وارد روستای الصمدانیه در حومه مرکزی قنیطره شد.

رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد بارها مناطقی را در سوریه هدف حملات هوایی قرار داده و مناطقی را در جنوب این کشور به اشغال خود درآورده است.

کد مطلب 6734799

