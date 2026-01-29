به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان امروز در همایش خادمان حضور استان با تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر، این ایام را نماد حرکتی تاریخی از ظلمت به سوی نور توصیف کرد و گفت: هرچه از سال ۱۳۵۷ فاصله می‌گیریم، معنای عمیق‌تر این تحول را بیشتر درک می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب صرفاً محدود به پروژه‌های عمرانی نیست، افزود: امروز عدالت در ارائه خدمات در دورترین نقاط کشور محقق شده و شبکه‌های آب، برق، گاز، ارتباطات، بهداشت و آموزش به‌طور گسترده فراهم شده است. اما مهم‌تر از آن، شکل‌گیری فضای فرهنگی و اجتماعی جدید و گفتمانی مبتنی بر عزت و کرامت انسانی است که در حال گسترش است.

استاندار همدان با اشاره به تأثیرات جهانی انقلاب اسلامی تصریح کرد: پرچم این انقلاب امروز در جهان به اهتزاز درآمده که نشان از گسترش یک حرکت الهام‌بخش دارد؛ حرکتی که بر حفظ عزت انسان‌ها حتی در سخت‌ترین شرایط تأکید می‌کند.

ملانوری‌شمسی با برشمردن دو مأموریت اصلی مدیران نظام، «صیانت و ارتقای امنیت» و «خدمت‌رسانی همراه با مهربانی به مردم» را کلیدی خواند و گفت: پیشرفت نیازمند بستر امن است و مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند؛ بنابراین باید هم امنیت پایدار شود و هم پیگیری مطالبات مردم با جدیت دنبال گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شاخص‌های مثبت استان همدان، از افزایش ۶۳ درصدی اعتبارات عمرانی در سال گذشته علی‌رغم شرایط سخت خبر داد و گفت: همدان در نرخ مشارکت اقتصادی ۱.۲ واحد از میانگین کشور بالاتر است و در نرخ تورم رتبه ۲۶ کشور را دارد.

استاندار همدان پیشتازی استان در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاری، تحقق ۱۲۱ درصدی برنامه اشتغال سال گذشته و نیز صدور مجوز احداث بیمارستان هزار تختخوابی در همدان را از دیگر اقدامات برجسته عنوان کرد.

ملانوری‌شمسی در پایان بر وظیفه مدیران در ایستادگی قاطع مقابل دشمنان و تلاش بی‌وقفه برای رفع نیازهای مردم با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و افزایش بهره‌وری تأکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی نیز همچنان در برابر تهدیدها هوشیار و آماده هستند.