کشف زمین خواری ۴۰۰ میلیاردی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت یک فقره شکایت مبنی بر تصرف اراضی دولتی به مالکیت منابع طبیعی استان، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تشکیل تیمی و با حضور نماینده حقوقی سازمان مذکور به محل واقع در دهستان دوستکو از توابع شهرستان قشم اعزام که با بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص شد فردی به هویت معلوم بصورت غیرقانونی با تخریب مراتع و پی کنی و دیوار کشی در منطقه اقدام به تصرف ۲۳ قطعه اراضی ملی کرده است.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: در اجرای دستور مقام قضائی، متهم به پلیس امنیت اقتصادی احضار از ایشان تحقیقات لازم انجام و ضمن تفهیم اتهام با تشکیل پرونده جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی اراضی ملی رفع تصرف شده در این عملیات را بنا بر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

سردار جاویدان با بیان این که پدیده زمین خواری از طریق تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل و به نحوی در راس مفاسد اقتصادی کشور قرار گرفته است، اظهارداشت:حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی یکی از اولویت های ماموریت پلیس است که این موضوع با جدیت و اقتدار پیگیری و دنبال خواهد شد.