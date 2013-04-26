کرمانشاه و کرمانشاهی شایسته تقدیر است/ بازی دراز حماسه بی نظیر کرمانشاهیان بود

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز از سوی جمعی از رزمندگان کرمانشاهی که بعضا نیز در کرمانشاه ساکن نبوده مراسمی جهت بزرگداشت این عملیات غرور آفرین برگزار می شود.

امسال نیز چون سنوات گذشته این مراسم در شامگاه پنج شنبه و همزمان با ایام شهادت ام البنین در مسجد الغدیر کرمانشاه با حضور با شکوه مردم به سخنرانی حجت الاسلام مهدی حائری زاده، مدرس حوزه علمیه قم و مداحی حاج محمود کریمی یکی از معروفترین مداحان اهل بیت برگزار شد.

هم چنین در این مراسم جمعی از سرداران و رزمندگان ‌شرکت کننده در این عملیات چون سردار رسول ايواني‌، سردار سعيد طلوعي‌، نادر نوروزي‌، ‌مهندس يزداني‌، مهندس پشم‌چي‌زاده ،صفوي، خيل عظيمي از سپاهيان و بسيجيان دوران دفاع مقدس، تعداد قابل توجهي از روحانيت معظم استان‌ کرمانشاه، ‌مديران و مسئولان سازمان‌ها و دواير دولتي‌، دانشجويان و دانشگاهيان و جمع کثیری از اقشار مختلف حضور داشتند.

در این مراسم مدرس حوزه علمیه قم، معنويت، اخلاق، ارزش‌مداري، ولايتمداري، تاسي به سيره‌ي اكابر و اعاظم دين، به ويژه حضرت نبي مكرم اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) را امري بسيار مهم و شاخص در زندگي مردم، خصوصا جوانان دانست.

حجت الاسلام حائری زاده، ضمن قرائت احاديث و شرح گوشه‌هايي از قول و فعل و تقرير پيامبر عظيم‌الشان اسلام (ص)، گرايش به عبوديت واقعي، تهذيب و تزكيه‌ي نفس، توكل و توسل و اخلاص در نيت و عمل را، منشاء صدور خيرات و بركات عنوان کرد.

وی با اشاره به رواياتي از معصومين (ع) گفت: قساوت قلب و دور بودن از قرآن، نماز و عدم رعايت تقوا عامل و منشاء اصلي سیاهی قلب است.

وی تصریح کرد: چند چيز دل را تميز مي‌كند و زنگارهايش را مي‌زدايد که از جمله می توان به انس با قرآن اشاره کرد.

حجت الاسلام حائری زاده افزود: خواندن ده آیه از قرآن به هر مسلمان واجب و عدم انجام این امر باعث غفلت و زنگار دل می شود.

وی پیش و پس از نماز و هنگام سحر را بهترین اوقات برای خواندن قرآن دانست و گفت: از دیگر موارد زداینده زنگار دل استغفار است و انسان مومن و مسلمان بايد اهل استغفار باشد، شب زنده‌داري كند و تهذيب نفس داشته باشد.

حائري‌زاده گفت:‌ اهل استغفار به گفته‌ي قرآن، مورد عنایت خداوند هستد.

وی افزود: ‌ ملتي كه استغفار مي‌كند برا و باران رحمت نازل شده، وضع اقتصادي جامعه‌ي اهل استغفار بهبود مي‌يابد، خداوند به خانواده‌هاي استغفار كننده پسر عطا کرده و وضع كشاورزي اهل استغفار خوب مي‌شود.

وي ادامه داد: ‌در روايت است كه پيغمبر(ص) در هيچ مجلسي وارد نمي‌شد، مگر هنگامي كه از آن مجلس مي‌رفت، 25 بار استغفار مي‌كرد.

در ادامه سردار رسول ايواني، که از سرداران جنگ در هشت سال دفاع مقدس و عملیات بازی دراز گفت: مقام معظم رهبري فرمودند كه جنگ در كرمانشاه شروع شد و در كرمانشاه هم پايان يافت لذا کرمانشاه و کرمانشاهی شایسته تقدیر و تشکرند.

وي با اشاره به سرداران، رزمندگان، سپاهيان و بسيجياني كه در مراسم حضور داشتند و برخي از آنها سعادت حضور و تجربه و عمليات بازي ‌دراز را هم د اشتند، گفت:‌ جنگ راهمين عزيزان اداره كردند و به سرانجام خود رساندند.

سردار ایوانی افزود: اين رزمندگان مخلص و بي‌ادعاي كرمانشاهي كه واقعا در طول جنگ، از خود رشادت‌ها، شهادت‌ها و از خود گذشتگي‌ها نشان دادند، مردان شجاع، مومن، صبور، نجيب، و رزم‌آوران صحنه‌هاي نبرد حق با باطل و ايمان با كفر بودند.

سردار ايواني در ادامه با بیان خاطراتي از جنگ ، جبهه‌ي سرپل‌ذهاب و نيز با تجليل از خلبانان شجاع‌، شهيد شيرودي و شمشاديان، گفت:‌ در 5 كيلومتري سرپل‌ذهاب بودم و ميدان نبردي بي‌‌امان در دشت ذهاب گسترده، دشمن با تانك‌هاي پيشرفته و زيادي به اين منطقه حمله كرده بود و مناطقي را در تصرف خود داشت و رزمندگاني كه در آنجا بودند، در آن شرايط و در حالي كه بني‌صدر ملعون از انجام هر‌گونه كمكي به رزمندگان، دريغ مي‌كرد و آنها در حقيقت هيچ ابزار، سلاح و امكاناتي نسبت به ارتش متجاوز و كاملا مسلح رژيم بعثي عراق در اختيار نداشتند، به سختي و با مظلوميت تمام مي‌جنگيدند و مقابله مي‌كردند.

وی افزود: من در اين شرايط و در اين جبهه، هلي‌كوپترهاي جنگي شهيدان شيرودي و شمشاديان را ديدم كه با شجاعتي بي‌نظير تانك‌هاي دشمن بعثي را يكي پس از ديگري مي‌زدند كه اين مسئله موجب دلگرمي رزمندگان اسلام شد.

سردار ايواني با اشاره به مردم كرمانشاه و رزمندگان كرمانشاهي كه در هشت سال دفاع مقدس جانانه مقاومت كردند، گفت: شما مردم غيرتمند و غيور كرمانشاه، هنگامي كه شهرتان آماج موشك‌ها و بمب‌هاي سنگين و مداوم رژيم عراق بود و كمتر كسي مي‌توانست در برابر حجم عظيم موشك باران و بمباران هوايي و زميني عراق كه شبانه- روز ادامه داشت، مقاومت كند، ايستاديد، شهر و ديار خود را ترك نكرديد و از خود حماسه‌اي بزرگ و تاريخي بر جاي گذاشتيد، شما با شجاعت تمام مانديد، مقاومت و دفاع كرديد، الحق كه شما افتخار ايران و اسلام هستيد.

وی ادامه داد: به لطف خدا امیدواریم که هم چنان در ركاب ولي امر مسلمين، رهبر معظم انقلاب، مثل گذشته، سرافراز و آبرومند بايستيد، مبارزه كنيد و كشور را از گزند كين‌توزي‌ها، بدخواهي‌ها و هجمه‌هاي دشمنان نجات دهيد.

در ادامه اين مراسم ، حاج محمود كريمي مداح برجسته و مشهور كشور با اجراي مداحي و ذكر مصائب اهل بيت و شهداي نام‌آور و سرفراز جبهه‌هاي حق عليه باطل، به ويژه شهداي عمليات بازي‌دراز، به اين مراسم شور و حالي وصف‌ناپذير بخشيد.

در اين مراسم جوانان پر شور، با اين ذاكر اهل بيت عليما اسلام همراهي كردند و معنويت خاصي در مجلس حاكم شد.

گفتني است‌، با اين كه از قبل و توسط بنرهاي مختلفي كه در سطح شهر نصب شده بود و اطلاع‌رساني گسترده كه زمان شروع مراسم را 9 شب اعلام كرده بود‌، نوجوانان و جوانان و اقشارمختلف مردم از آغازين ساعات عصر روز پنج شنبه با مراجعه گسترده به حسينيه الغدير‌، تجمع بزرگ‌، شور انگيز و وصف‌ناپذيري را از حضور و اشتياق خود به مراسم روحاني و معنوي‌، رقم زدند.

