به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ علی فلاحیان با حضور در همدان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان اظهار داشت: یکی از اطرافیان که برای من استخاره گرفته بود اعلام کرد افرادی که اطراف تو را گرفته‌اند باور به پیروزی شما ندارند اما وارد میدان رقابت‌ها شوید که پیروز خواهید شد.

وی با بیان اینکه خیلی از افراد به من گفتند وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی نشوم، اظهار داشت: استدلال آنهایی که به من می‌گفتند وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری نشوم این بود که رأی نمی‌آورم و موجب خرد شدن رأی‌ها می‌شوم.

وی اضافه کرد: یکی از دوستان در خصوص آمدن من به صحنه رقابت‌ها گفت که آمدن شما به این عرصه هدف است و باید راه را تا آخر ادامه دهید.

نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان نیز در این دیدار گفت: ما به رئیس جمهور بانشاط و برنامه‌محور نیاز داریم.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ادامه داد: باید به همه گرایش‌ها، سلایق و جناح‌های رقیب در انتخابات احترام گذاشت.