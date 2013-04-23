عدالت گو زياد است اما عدالت جو كم/ تورم را به زير 20 درصد مي رسانم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي كواكبيان عصر سه شنبه ميهمان دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا بود تا به سئوالات آنان در مورد برنامه هايش براي انتخابات پاسخ داده و به روشن گري بپردازد.

کواکبیان كه سخنانش را با ضرورت حضور دانشجويان در انتخابات آغاز كرد، ادامه داد: در اويل انقلاب اين ديدگاه وجود داشت كه سياست بايد از قدرت جدا باشد كه امام نيز با احساس وظيفه اين ديدگاه را توطئه خواند.

نبايد به عوام فريبي و جوزدگي راي دهيد

وي ادامه داد: مشاركت حداكثري در انتخابات به نفع كشور است و بگزيدن فرد اصلح تكليفي بردوش ماست و شما نبايد به عوام فريبي و جوزدگي راي دهيد.

وي گفت: امام خميني كشور را در نه در انحصار روحانيت مي دانست و نه در اختيار دولت و همه مي توانند در انتخابات شركت كنند.

كواكبيان كه دولت خود را اخلاق معرفي مي كرد، در تفسير اين عنوان گفت: اخلاق شامل رسالت هاي نظام جمهوري اسلامي كه علاوه بر تامين نيازهاي مردم بايد به تحقق معنويت و رشد فضايل اخلاقي در جامعه بينجامد.

وي ادامه داد: اگرحتي دولت رفاه نيز ايجاد كنيم در كنار آن نبايد از توجه به فضيلت هاي اخلاقي دور شويم.

رئیس جمهور بايد خود را وقف مردم كند

وي با تاكيد براينكه رئیس جمهور بايد خود را وقف مردم كند، عنوان كرد: يكي از وظايف رئیس جمهور مروج اخلاق بودن در جامعه است.

کواکبیان روي دادن بيشترين بي اخلاقي ها در كشور را در حوادث سال 88 بر شمرد و اذعان كرد: لجبازي ها همچنان ادامه دارد.

وي با اشاره به سخنان رئیس جمهور در سفر استاني خود به استان خوزستان، گفت: رئيس جمهور مي گويد من پرونده هايي دارم كه رو خواهد كرد، پس كي اين اتفاق مي افتد، اگر واقعيت دارد پس چرا در اين هشت سال رو نكرده ايد و در جيب خود نگاه داشته ايد.

وي كه اين ادعاها را ناشي از مسائل انتخابات مي دانست، عنوان كرد: دولت اخلاق داراي اقتصاد پيشرفته، خدمت بي شائبه و به دنبال اصلاحات همه جانبه خواهد بود.

وي تاكيد كرد: دارای50 برنامه در بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، زيربنايي، امور بين الملل و اجتماعي هستم.

هر جامعه اي عدالت در آن بيشتر باشد ديني تر نيز هست

دبير كل حزب مردم سالاري كه روح حاكم بر برنامه هاي خود را قانون اساسي و برنامه پنج ساله توسعه بر مي شمرد، عنوان كرد: هر جامعه اي عدالت در آن بيشتر باشد ديني تر نيز هست.

وي با اشاره به اينكه هر چه قوه قضاييه عادلانه تر برخورد كند در جامعه نيز عدالت بهتري برقرار خواهد شد، بيان كرد: به كثرت در دولت دكتر احمدي نژاد در زمينه هاي مختلف بي عدالتي روي داده است.

وي با بررسي طرح دولت براي پنج برابر كردن يارانه ها با بیان اینکه به سختي توانسته ايم بودجه جاري كشور را جمع وجور كنيم، عنوان كرد: با اين نوع پرداخت يارانه قشر متوسط جامعه سركوب شده و به فرودست نزديك تر مي شود.

نبايد مردم را صدقه سري بار آورد

وي بيان كرد: بايد به سمتي رفت كه اين زائده اقتصادي از كشور حذف شود و نبايد مردم را صدقه سري بار آورد.

در فقر مساوات ايجاد شده است

وي با اشاره به اينكه رشد نقدينگي در هشت سال گذشته باعث ايجاد تورم 45 درصدي در كشور شده است، ادامه داد: هم اكنون 472 ميليارد تومان در كشور نقدينگي وجود دارد وبايد گفت كه به جاي توزيع ثروت توزيع فقر كرده ايم و در فقر مساوات ايجاد شده است.

وي ريشه مشكلات كشور در بخش حقوق بشر، پرونده هسته اي و تحریم ها را در مخاصمه بودن با آمريكا بر شمرد و اظهار داشت: اين رابطه الي الابد نمي تواند اين گونه بماند و بايد با موضع عزت، حكمت و اقتدارملي، كارشناسانه موضوع را در شش ماه حل كرد.

رابطه با آمريكا نيز با نظر رهبري بايد برقرار شود

وي بيان كرد: بايد در مذاكرات خط قرمز ها رعايت شود و رابطه با آمريكا نيز با نظر رهبري برقرار شود.

اين كانديداي احتمالي رياست جمهوري با اشاره به اينكه بي برنامگي در برنامه هاي وزارت امور خارجه ديده مي شود، تاكيد كرد: با برقراري احتمالي رابطه ديگر قطع نامه جديدي بر ضد ما صادر نمي شود ؛ عرب ها نمي توانند هر غلطي كه مي خواهند بكنند و در اين بين اسرائيل بيشترين سود را از قطع ارتباط ما با آمريكا مي برد.

بايد در عرصه بين المللي به دنبال دوست بود

وي با اشاره به اينكه بايد در عرصه بين المللي به دنبال دوست بود ، ادامه داد: آن موقع مي توانستيم جلوي صدور قطع نامه ها را بگيريم گفتيم كه آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دانتان پر شود اما حالا كه مي بينيم قطعنامه ها مشكل ايجاد كرده مي گوييم مذاكره مي كنيم.

وي در پاسخ به سئوال دانشجويي كه پرسيده بود چطور در حالي كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي راي نياورده ايد اميد به كسب راي در انتخابات رياست جمهوري هستيد، بيان كرد: بالاي 35 درصد افزايش راي داشتم و راي من كم نشده و دكتر احمدي نژاد نيز خود در انتخابات شورا هاي شهر وروستا راي نياورد.

اين صندلي قدرت چه چسبندگي دارد

وي تاكيد كرد: نمي دانم كه اين صندلي قدرت چه چسبندگي دارد كه دولت آن را ول نمي كند.

كواكبيان با اشاره به برگزاري جشن 120 هزار نفري حاميان دولت گفت: به گفته خودشان 40 ميليارد تومان هزينه كردند تا بيايند و بگويند توپ، تانك، فشفشه، نهار ما چي مي شه.

جرياناتي كه اقدام به اغتشاش كردند اطلاح طلب نبودند

وي در خصوص مواضع خود با فتنه گران سال 88 گفت: اولين نفري از اصلاح طلبان بودم كه موضع گيري كردم وجرياناتي كه اقدام به اغتشاش كردند اطلاح طلب نبودند.

وي با اشاره به اينكه صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران بدترين عملكرد را در اطلاع رساني اين حوادث داشت، ادامه داد: وقوع تقلب در انتخابات را قبول ندارم.

وي عنوان كرد: معني اصلاح طلبي ضديت با نظام نيست بلكه بايد در چهارچوب نظام به سامان دادن امور پرداخت.

ذات انقلاب اسلامي در امر به معروف ونهي از منكر است

وي خود را اصلاح طلبي كه اصلاحات را در چهار چوب نظام پذيرفته معرفي و عنوان كرد: ذات انقلاب اسلامي در امر به معروف ونهي از منكر است.

وي روي دادن حماسه اقتصادي در كشور را نيازمند كارشناسان ومتخصصان اين كار بيان كرد وگفت: چه ضرورتي براي حذف سازمان برنامه بودجه وجود داشت و اولين برنامه كاري ام احيا دوباره اين سازمان است.

وي اذعان كرد: بايد ريشه فساد در بخش هاي فرهنگي و اجتماعي ريشه كن شود و بايد جلوي واردات بي رويه گرفته شده و بر سياست هاي ارزي كنترل داشته باشيم.

تورم را درچهار سال به زير 20 درصد مي رسانم

وي نويد داد: در صورتی كه در انتخابات به عنوان رئیس جمهور برگزيده شوم تورم را طي چهار سال به زير 20 درصد مي رسانم و ميزان بيكاري را نيز به زير 10 درصد خواهم رساند.

نگاه هاشمي وخاتمي را نيز در راه رهبر كبير انقلاب مي دانم

وي با اشاره به اينكه تا تورم در جامعه وجود دارد اين مشكلات نيز وجود خواهد داشت،گفت: هر گز از جبهه ملي حمايت نكردم و نگاه هاشمي وخاتمي را نيز در راه رهبر كبير انقلاب مي دانم.

وي كه غني سازي اورانيم پنج يا 20 درصدي را در كل بي تفاوت مي دانست، تاكيد كرد: توليد اين مواد براي كشور هزينه بالايی دارد كه حتي خريد آن از خارج براي ما ارزان تر تمام مي شود .

درخواست تعطيلي فردو بي معني است

وي ادامه داد: درخواست تعطيلي فردو بي معني است و اين مركز با بمباران نيز از بين نخواهد رفت.

وي با اشاره به لزوم نظارت جمعي در جامعه با فعال شدن احزاب و مطبوعات، عنوان كرد: تحقق اين نظارت مي تواند به تحقق به واقعيت پيوستن اصل هشتم قانون اساسي بيجامد.

حداقل سه زن در كابينه من به عنوان وزير معرفي خواهند شد

وي با تاكيد براينكه با تشكيل دولت اخلاق اصل هشتم قانون اساسي ديگر مغفول نخواهد ماند، بيان كرد: حداقل سه زن در كابينه من به عنوان وزير معرفي خواهند شد.

كواكبيان با اشاره به اينكه اكثر تشكل هاي اطلاح طلبي در دانشگاه هاي كشور يا مجوزشان لغو شده ويا فعاليتي نمي كنند، ادامه داد: بايد فضاي دانشگاه پر از شور ونشاط باشد وتشكل ها بتوانند در حاشيه قانون فعاليت كنند.

بايد دانشگاه از پادگان متفاوت باشد

در اين هنگام بخشي از دانشجويان اقدام به اعتراض به درخواست حراست دانشگاه بوعلي از آنان براي دريافت كارت نمودند كه موجب برهم ريختن جو سالن شد و كواكبيان كه سخنانش با فراز وفرود همراه بود، گفت: بايد دانشگاه از پادگان متفاوت باشد.

وي با اشاره به اينكه بايد روابط عادلانه و در چهارچوب موازين بين المللي با ديگر كشور ها برقرار كنيم، گفت: در مقابل اصلاح طلبيكه بخواهد با نظام مقابله كند خواهم ايستاد و ما به دنبال بر اندازي نيستيم واين نگاه را نداريم.

اصلاح طلبان در انتخابات بر روي يك نفر به اجماع برسند

وي در پايان با اشاره به مسائل روي داده در انتخابات سال 84 كه موجب روي كار آمدن دكتر احمدي نژاد شد، گفت: اگر تنها 500 هزار راي دكتر مهر عليزاده به كروبي اختصاص مي يافت ديگر خبري از احمدي نژاد نبود و اگر قرار باشد اصلاح طلبان در انتخابات شركت كنند بايد بر روي يك نفر به اجماع برسند.