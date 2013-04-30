موافق حضور خاتمی و هاشمی در انتخابات نیستم/ به نفع کسی کنار نمی روم

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، علی فلاحیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران همدان با بیان اینکه از طیف اصولگرایان هستم، اظهار داشت: قرار بر این بود که همه کسانی که از طیف اصولگرایان هستند در فعالیت های انتخاباتی شرکت کنند و در نهایت جامعتین نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را معرفی می کنند.

کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری با اشاره به احساس تکلیف در حضور در انتخابات نیز گفت: احساس تکلیف یعنی تمام مناصبی که در کشور فعال هستند در راستای خدمت به نظام باید احساس تکلیف داشته باشند که در این راستا در جمهوری اسلامی ایران احساس تکلیف بیشتر جنبه شرعی و الهی دارد.

از افرادی که می گویند برای ورود به انتخابات احساس تکلیف کرده اند، باید پرسید چرا؟

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر احساس تکلیف بیشتر مربوط به وظیفه ملی است، افزود: از افرادی که می گویند برای ورود به انتخابات احساس تکلیف کرده اند، باید پرسید چرا؟ و چه برنامه ای دارد که بر اساس آن احساس تکلیف کرده است؟

فلاحیان بیان داشت: در بحث احساس تکلیف یک بحث کلی وجود دارد که بر اساس آن همه کسانی که فکر می کنند از طریق انتخابات می توانند پستی را به دست آوردند که موثر و خدمتگزار باشند و نسبت به دیگران توانایی بیشتری در خود می بینند، می توانند ورود پیدا کنند اما اگر نسبت به دیگران توانایی کمتری دارند، نه.

مواضع سیاسی ام با هاشمی رفسنجانی فرق می کند

کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری در پاسخ به شبهه انتسابش به هاشمی رفسنجانی نیز گفت: در دولت سازندگی من هشت سال وزیر کابینه وی بودم اما وقتی هاشمی رفسنجانی حزب سازندگی را تشکیل داد من عضو نشدم و در موضع گیری های وی نیز دخالتی ندارم و مواضع سیاسی ام نیز با هاشمی رفسنجانی فرق می کند.

شایعه انتساب من به هاشمی رفسنجانی شاید مربوط به رقابت انتخاباتی باشد

وی ادامه داد: شایعه انتساب من به هاشمی رفسنجانی شاید مربوط به رقابت انتخاباتی باشد که در بین اصولگرایان است و خواستند من را به وی منتسب کنند اما من مستقل هستم و به لحاظ طیفی نیز اصولگرا هستم.

جامعه روحانیت و جامعه مدرسین من را به عنوان کاندیدا معرفی کرد

فلاحیان با بیان اینکه من نماینده مردم خوزستان در خبرگان رهبری هستم، گفت: جامعه روحانیت و جامعه مدرسین من را به عنوان کاندیدا معرفی کرده و از من حمایت می کند و من به نفع کسی کنار نمی روم.

کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شما در برخورد با دانه درشت های اقتصادی چون هاشمی رفسنجانی عملکرد واضحی نداشته اید نیز گفت: چون حافظه تاریخی نداری عذرت موجه است.

موافق حضور خاتمی و هاشمی رفسنجانی در انتخابات نیستم

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در زمینه برش برنامه اقتصادی تان صحبت کنید؟ با بیان اینکه مگر برنامه خربزه است که برش بخورد؟، ابراز داشت: کنترل تورم، کاهش نقدینگی، ایجاد اشتغال با گرایش فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدایت صنعت کشوری به سوی فراصنعت های تک، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی از جمله برنامه های اقتصادی من است.

فلاحیان ادامه داد: سیاست ما در ارتباط با صادرات مربوط به ممنوع کردن صادرات خام از کشور است و واردات مواد خامی که امکان تولیدش در کشور نیست نیز باید برنامه ریزی شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه نظری در مورد کاندیدا شدن افرادی که سابقه دو دوره ریاست جمهوری دارند نظیر خاتمی و هاشمی رفسنجانی دارد نیز گفت: در این زمینه نظر مساعدی ندارم چون در برداشت من معمول نیست کسانی که دو دوره رئیس جمهور بودند دوباره کاندیدا شوند چون اگر کسی برنامه خاصی داشت در طی چهار یا شش سال به انجام می رساند.

فلاحیان ادامه داد: با توجه به سوابقی که پیدا شد، دودستگی هایی ایجاد شد که موجب تنش در جامعه شد و من موافق حضور این دو فرد نیستم و به نفع کسی کنار نمی روم اما پس از انتخابات نیز اگر رای نیاوردم در هر پستی که پیشنهاد شود خدمت می کنم.

دادن یارانه های نقدی اگر همراه با الزاماتش باشد مفید است

کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر هدفمندی یارانه ها نیز ابراز داشت: دادن یارانه های نقدی اگر همراه با الزاماتش باشد مفید است و وقتی قدرت خرید مردم را افزایش می دهیم باید این خرید از محصولات تولید داخل باشد تا وارد چرخه تولید و افزایش اشتغال شود و کاهش نرخ بیکاری و تورم را نیز داشته باشد.

سرعت گردش پول در کشور باید افزایش یابد

وی با بیان اینکه تورم اساسا به دلیل افزایش نقدینگی است، افزود: دولت نباید استقراض کند و باید بدهی هایش را نیز پرداخت کند و همچنین باید سرعت گردش پول در کشور افزایش یابد چون هر چه رشد اقتصادی افزایش پیدا کند سبب می شود که محصولات صنعتی، کشاورزی و خدماتی بیشتری تولید شود.

با نزدیک شدن به انتخابات ضعف کمرنگ بودن در رسانه ها را نیز جبران می کنم

فلاحیان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه حضور فلاحیان تنها برای گرم کردن تنور انتخابات است نیز گفت: من چنین حسی ندارم و در خیلی از رسانه ها نیز مطرح می شوم اما با نزدیک شدن به انتخابات ضعف کمرنگ بودن در رسانه ها را نیز جبران می کنم.

کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری علت سفر به همدان را بررسی نزدیک مسائل استانی مطرح کرد و افزود: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در همدان امر مهمی است و در این بخش باید از فناوری های روز بهره گرفته شود و در همدان اصلاح بذر و آبیاری کشاورزی نیز باید مورد توجه باشد.

مواد روانگردان در همدان به صورت معضل اجتماعی درآمده است

وی با بیان اینکه در همدان بحث صنعت آنگونه که باید رشد نکرده، ابراز داشت: از مشکلات استان همدان مسئله مواد روانگردان است که به صورت معضل اجتماعی درآمده است.

فلاحیان بر لزوم سرمایه گذاری در بخش توریسم همدان نیز صحه گذاشت.

کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری در زمینه مسکن مهر نیز با بیان اینکه بحث مسکن همچون درمان و اشتغال مردم همواره مورد توجه است، افزود: مسکن باید مناسب باشد و استانداردهای لازم را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبني بر معرفي وزاري كابينه اش در صورت اخذ راي گفت: سليقه من اين نيست كه كانديدايي در ابتدا اعضاي كابينه اش را معرفي كند چرا كه در اين صورت چند مشكل پيش مي آيد كه از جمله آن اين است كه آن وزير در نهايت مي گويد تو با آوردن نام من به رياست جمهوري رسيدي و سهم خواهي می كند و يا اينكه مجلس وي را قبول نكند كه با اين وصف كار درستي نيست.

سياست من سياست درهاي باز و ارتباط گسترده در عرصه بين المللي خواهد بود

وي در زمينه سياست خارجي اش نيز گفت: يكي از بندهاي برنامه من توسعه روابط با همه كشورهاي جهان به منظور توسعه صادرات و ايجاد اتحاديه هاي سياسي و اقتصادي است و بر اين اساس سياست من سياست درهاي باز و ارتباط گسترده در عرصه بين المللي خواهد بود.

فلاحيان با اشاره به بيداري اسلامي شكل گرفته نيز افزود: ابرقدرتها توانايي سابق را براي اعمال نظرشان ندارند و گرايش امروز نيز به سمت همگرايي و همبستگي منطقه اي بالا رفته است.

مشكلات اقتصادي موجود مرا براي كانديدا شدن مصمم تر كرد

كانديداي دور يازدهم انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه ايران در حال حاضر محور توسعه و ثبات است، گفت: با توجه به مشكلات اخير كشور، افزايش نرخ بيكاري و تورم و مشكلات اقتصادي مصمم تر شدم كه كانديدا شوم و خدمت مد نظر مقام معظم رهبري و امام راحل(ره) را داشته باشم.

از طرح مسئله پرونده من در دادگاه لاهه و اتحاديه اروپا ريگي به كفش داريد؟

فلاحيان در زمينه پرونده هاي اتهامش در دادگاه لاهه و دادگاه اتحاديه اروپا نيز با بيان اينكه از طرح اين سئوال ريگي به كفش داريد، ابراز داشت: قرار شد چالشي نباشيد اما بدانيد وزرا تحت تعقيب قرار نمي گيرند و تا بخواهيد از اين احكام در كشورهاي ديگر زياد است اما ما مي خواهيم حقوق مردم را استيفا كنيم.

كانديداي دور يازدهم انتخابات رياست جمهوري افزود: اگر جرمي در دادگاه كشور ديگري عليه مقامات كشور مطرح شود نشان از مبارز بودن و شجاع بودن و استكبار ستيز بودن وي دارد و ما انتظار نداريم استكبار از ما تعريف كند.

وي بيان كرد: اگر از طرح اين سئوال هدف اطلاع رساني داريد كه مردم در جريان هستند پس هدف ديگري داريد در حالي كه بايد بدانيد افراد مادامي كه وزير هستند حكمي عليه شان صادر نمي شود و تكرار اين بحث بي دليل است.

از بداخلاقي ها ضربه هاي بسيار ديده ايم

فلاحيان با بيان اينكه مردم انتظار بداخلاقي ندارند، تاكيد كرد: از بداخلاقي ها ضربه هاي بسيار ديده ايم.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه مزايا و معايب دولت دهم را بيان كنيد با بيان اينكه هنوز نتوانسته ام اين موارد را كامل احصا كنم، گفت: با افزايش نرخ تورم بايد مقابله شود و بازار نيز تثبيت شود.

كارشناسي بحثي مورد قبول همه، به جز احمدي نژاد است

وي با تاكيد بر لزوم كارشناسي کارها نيز گفت: كارشناسي بحثي مورد قبول همه به جز احمدي نژاد است.

فلاحيان افزود: بايد تاكيد كنيم كه امر كارشناسي به مشاركت عمومي تبديل شود و از نظرات همه كساني كه تخصص دارند نيز بهره گرفته شود چون انجام كار كارشناسي بسيار مهم است.

یکی از محاسن دولت احمدي نژاد توجه به سه دهك پايين جامعه و اقشار آسيب پذير است

كانديداي دور يازدهم انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه از محاسن دولت احمدي نژاد كه امروز به دليل گراني ها نتيجه منفي داشت، توجه به سه دهك پايين جامعه و اقشار آسيب پذير است، افزود: اين بحث بايد تقويت شود.

وي ادامه داد: برخورد احمدي نژاد با استكبار و اسرائيل و كساني كه در منطقه درصدد ايجاد تنش هستند سبب شد قيمت نفت كه در دوران قبل 16 تا 20 دلار بود، به 100 دلار برسد در حالي كه از فاكتورهاي مهم قيمت نفت، ثبات در خاورميانه است.

فلاحيان افزود: اگر استكبار فكر كند دولتي مطيع است، نفت را زير قيمت مي خرد.

موضع گيري احمدي نژاد در صحنه بين الملل سبب تنش ها و افزايش قيمت نفت شد

كانديداي دور يازدهم انتخابات رياست جمهوري عنوان داشت: موضع گيري احمدي نژاد در صحنه بين الملل سبب تنش ها و افزايش قيمت نفت شد.

بايد به سوي استفاده از انرژي هاي پاك برويم

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه بايد به سوي استفاده از انرژي هاي پاك برويم و تلاش كنيم كه بنزين ما طبق استانداردهاي بين المللي و جهاني باشد، تاكيد كرد: بر اين اساس آلودگي هوا نيز كمتر مي شود.

فلاحيان ادامه داد: با توجه به اينكه كشوري گازي هستيم بايد سعي كنيم بر روي جي تي سي سرمايه گذاري كنيم تا آلودگي هوا نيز گرفته شود.

كانديداي دور يازدهم انتخابات رياست جمهوري در پايان سخنانش نيز در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر نظر شخصي اش در مورد مشائي نيز با بيان اينكه اظهار نظر بر روي افراد بر عهده ما نيست، گفت: در اين مورد شوراي نگهبان بايد در نظر بگيرد كه چه تعداد براي كانديداتوري نياز است.

من تعدد كانديدا را قبول دارم

وي تاكيد كرد: من تعدد كانديدا را قبول دارم چون حضور سليقه هاي مختلف سبب گرم شدن تنور انتخابات مي شود.

شايد تعدد كانديدا سبب دو مرحله اي شدن انتخابات رياست جمهوري شود

فلاحيان در پايان گفت: شايد تعدد كانديدا سبب دو مرحله اي شدن انتخابات رياست جمهوري شود كه آن هم مسئله اي نيست.