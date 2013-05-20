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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

نصراللهی:

صلاحیت 6 درصد کاندیدا های شورای شهر و روستا احراز نشد

صلاحیت 6 درصد کاندیدا های شورای شهر و روستا احراز نشد

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی و معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی با بیان اینکه تنها شش درصد متقاضیان شوراهای شهر و روستای احراز صلاحیت نشدند گفت: این افراد عمدتا از کسانی بودن که یا از مراجع چهارگانه صلاحیت آنها احراز نشده اند و یا مدارکشان ناقص بوده است.

ابوالقاسم نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برخی از این افراد نیز انصراف داه اندافزود: این افراد چهار روز فرصت داشتند تا اعتراض خود رابه هیئت نظارت ارائه دهند.

بیشترین متقاضیان شورای شهر در اراک و کمترین در خنداب

وی در بخش دیگری از سخنان خود  با بیان اینکه بیشترین متقاضیان شورای شهری با 335 نفر در شهر اراک هستند تصریح کرد: کمترین متقاضیان نیز با 16 نفر در شهرستان خنداب هستند.

نصراللهی بالاترین افراد علاقمند به شوراهای روستایی را با 862 نفردر شازند برشمرد و گفت: کمترین شرکت کننده ها با 107 نفر در شهرستان محلات قرار دارند.

بیشترین متقاضیان شورای روستایی در شازند و کمترین در محلات

وی با بیان اینکه 188 نفر ( 26 نفر شهری و 162 نفر روستایی) در آشتیان برای چهارمین دوره شوراها احراز صلاحیت شده اند خاطرنشان کرد: در تفرش نیز 366 نفر تایید شده اند که از این تعداد 33 نفر در شهر و 333نفر در روستاها هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تعداد متقاضیان شهری و روستایی خمین را 676 نفر اعلام کرد و گفت: 307 نفر در مجموع در شهرستان خنداب کاندیدای شورای شهر شده اند.

وی ادامه داد: در زرندیه نیز 80 نفر شورای شهری و 337 نفر شورای روستایی احراز صلاحیت شده اند و در ساوه نیز 722 نفر تایید شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی تعداد شرکت کننده های فراهان را 335، کمیجان 250، محلات 152 و دلیجان را 248 نفر در بش شهر و روستا اعلام کرد.
 

کد مطلب 2058733

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