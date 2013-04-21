ثبت نام بیش از 2 هزار کاندیدای انتخابات شوراهای شهر و روستا

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع مهلت قانونی ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی مراجعه کسانی که توان قبول این مسئولیت را در خود حس کردند آغاز شد.

اگر چه مراجعه کاندیداها در روزهای نخست به فرمانداریها،بخشداریها و مراکز پیشخوان دولت برای ثبت نام خیلی زیاد نبود اما این روند در روزهای پایانی رشد چشمگیری داشته است.

به گفته معاون سیاسی امنیتی و رئیس ستاد انتخابات استانداری مرکزی تا پایان ساعت ثبت نام در شب گذشته 2 هزار و 858 نفر برای شرکت در رفراندوم شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی اعلام کاندیداتوری کرده اند.

ابوالقاسم نصراللهی می افزاید: از مجموع این تعداد 2 هزار و 722 نفر را کاندیدای مرد و 136 نفر را کاندیدای زن تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: در شهرهای استان مرکزی 523 نفر و در روستاها 2 هزار و 335 نفر کاندید این دوره از انتخابات شده ا ند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با اشاره به این که ساعت 20 روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه آخری مهلت ثبت نام از کاندیداهاست گفت: آمار کاندیداهای ثبت نام کننده در پایان مهلت قانونی ثبت نام ها در روز اول اردیبهشت ماه افزایش خواهد یافت.



بررسی صلاحیت کاندیداها طی 40 روز آینده



مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مرکزی نیز با اشاره به بررسی صلاحیت کاندیداها بعد از پایان مهلت ثبت نام گفت: صلاحیت کاندیداها طی 40 روز بعد از آخرین روز مهلت ثبت نام صورت می گیرد.

فرهاد اسکندری با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در این دوره از انتخابات همچون دوره های دیگر بیان داشت: تائید یا رد صلاحیت کاندیداها باید بر اساس دلائل و شواهد محکم صورت پذیرد تا حق کسی پایمال نگردد.

وی تاکید کرد: مراجع 4 گانه اعم از اداره کل اطلاعات، دادگستری استان، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال استان مرکزی وظیفه خطیر تائید صلاحیت کاندیداها را عهده دار هستند.