طرح الزام دولت به کاهش 35 درصدی صادرات نفت در صحن مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه نوبت صبح بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 92 شش طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

بر این اساس حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح های اعلام وصول شده را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. طرح حمایت از بیماران خاص و کلیوی، طرح حق شکایت نمایندگان در کلیه مراجع قضایی و اداری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

علاوه بر این شرح حقوق مکتسبه غیر مالی نمایندگان و طرح هم ترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردان اعلام وصول گردید.

همچنین طرح الحاق یک تبصره به قانون اساس نامه جمعیت هلال احمر و طرح الزام دولت به کاهش 35 درصدی صادرات نفت به مدت یک سال نسبت به سال 90 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.