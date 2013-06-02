حمایت از صادرات تسلیحات به آل سعود/ قدرت کمیسیون اروپایی نباید بیشتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنگلا مرکل"، صدر اعظم آلمان در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" برای اولین بار در این باره ابراز آمادگی کرد که پارلمان سریعتر درباره صادرات تسلیحات تصمیم گرفته شده از طرف شورای امنیت فدرال آلمان آگاه شود.

وی افزود: من آماده هستم که در دوره قانونگذاری بعدی در این باره صحبت کنم که آیا ما تصمیمات نهایی در این باره را بی درنگ علنی کنیم.

مرکل در بخش دیگری از این گفتگو همچنین از تصمیمات دولت درباره تحویل سلاح به رژیمهای دیکتاتوری از جمله عربستان سعودی حمایت کرده و اظهار داشت که این کشور شریک مهم ما در مبارزه با تروریسم است.

وی همچنین با افزایش قدرت و نفوذ کمیسیون اتحادیه اروپا مخالفت کرده و اظهار داشت که من هیچ ضرورتی نمی بینم که در سالهای آینده حقوق بیشتری به کمیسیون اروپایی و بروکسل واگذار شود.

وی بر این عقیده است که دولتهای عضو اتحادیه اروپا بخصوص سیاستهای اقتصادی خود را باید بهتر هماهنگ کنند.

مرکل همچنین خاطر نشان کرد که ما مثلا به بازار کار،سیاست بازنشستگان و همچنین به سیاست اجتماعی و مالیاتی فکر می کنیم.هماهنگیهای سیاسی اقتصادی در اروپا بسیار ضعیف است و باید تقویت شود.

صدر اعظم آلمان همچنین با انتخاب مستقیم رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا توسط مردم مخالفت کرده و تصریح کرد که چنین امری تمامی ساختارهای اتحادیه اروپا را از تعادل خارج می کند.