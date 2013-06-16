300 تلفن را به طور جدی شنود کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سندی محرمانه که در اختیار رویترز قرار گرفته، دولت آمریکا فقط در کمتر از 300 مورد از میلیون ها مکالمات تلفنی ضبط شده، به طور جدی بدنبال اطلاعات جرئیات دار بوده است. این اطلاعات در سال 2012 میلادی توسط آژانس اطلاعات ملی آمریکا جمع آوری شده بودند.

به نوشته رویترز، این سند از آن رو منتشر شده تا شاید بتواند تا حدی انتقادات و اتهامات وارد شده به دولت آمریکا در خصوص گسترش بی حد و مرز جاسوسی از شهروندان را کاهش بدهد.

البته در بخشی از این سند برای توجیه اقدامات جاسوسی دولت آمریکا آمده که از طریق همین اقدامات، حمله به متروی نیویورک در سال 2009 میلای خنثی شد.

البته این سند مربوط به سال 2012 میلادی است اما روزنامه گاردین در هفته گذشته بر اساس اسنادی که از "اسنودن" دریافت کرده بود عنوان داشت که آژانس اطلاعات ملی آمریکا در مارس سال جاری میلادی بیش از 90 میلیارد بسته اطلاعاتی از سراسر جهان جمع آوری کرده که چهار میلیارد آن مربوط به شهروندان آمریکای است.

به رغم انتقادهای فراون از این اقدام، دولت آمریکا اعلام کرده که بر اساس اسناد افشا شده از سوی "ادوارد اسنودن" مامور سابق سازمان سیا، این حجم گسترده از اطلاعات جمع آوری شده که از طریق شرکت های اینترنتی ومخابراتی آمریکایی بدست آمده قانونی هستند و آزادی های فردی مردم را به خطر نیانداخته اند.