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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

افزایش شمار شهدای انفجار مسجد شیعیان در پاکستان به ۳۱ نفر+ فیلم

افزایش شمار شهدای انفجار مسجد شیعیان در پاکستان به ۳۱ نفر+ فیلم

پلیس در پایتخت پاکستان اعلام کرد که شمار شهدای انفجار تروریستی در حسینیه شیعیان در اسلام آباد به ۳۱ نفر و تعداد مجروحین به ۱۶۹ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آمار شهدا و زخمی های حادثه انفجار در مسجد شیعیان در پاکستان افزایش یافت.

بر اساس اعلام این رسانه، تا کنون شهادت ۳۱ نفر و زخمی شدن ۱۶۹ تن در این حادثه از سوی پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تأیید شده است.

بر اساس اعلام رسانه های پاکستان، انفجار تروریستی در مسجد و حسینیه «خدیجة الکبری» در منطقه «ترلای» واقع در شهر اسلام‌ آباد رخ داد.

گزارش های رسانه ای در این خصوص حاکیست: پلیس و نیروهای امنیتی منطقه اطراف محل حادثه را به محاصره خود درآورده و بررسی ها را آغاز کرده اند تا مشخص شود انفجار ناشی از اقدام انتحاری بوده یا بمب‌ گذاری از پیش طراحی‌شده.

کد مطلب 6740958

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
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      پاسخ
      رد پای آمریکا جنایتکار در انفجار تروریستی پاکستان آشکار است

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