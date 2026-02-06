افزایش شمار شهدای انفجار مسجد شیعیان در پاکستان به ۳۱ نفر+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آمار شهدا و زخمی های حادثه انفجار در مسجد شیعیان در پاکستان افزایش یافت.

بر اساس اعلام این رسانه، تا کنون شهادت ۳۱ نفر و زخمی شدن ۱۶۹ تن در این حادثه از سوی پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تأیید شده است.

بر اساس اعلام رسانه های پاکستان، انفجار تروریستی در مسجد و حسینیه «خدیجة الکبری» در منطقه «ترلای» واقع در شهر اسلام‌ آباد رخ داد.

گزارش های رسانه ای در این خصوص حاکیست: پلیس و نیروهای امنیتی منطقه اطراف محل حادثه را به محاصره خود درآورده و بررسی ها را آغاز کرده اند تا مشخص شود انفجار ناشی از اقدام انتحاری بوده یا بمب‌ گذاری از پیش طراحی‌شده.