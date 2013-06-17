تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر ضرورت همکاری همه جانبه با منتخب ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خلق حماسه سیاسی ملت ایران را محضر مقام معظم رهبری تبریک گفتند و انتخاب دکتر حسن روحانی را نیز به ایشان تبریک گفتند. همچنین کمیسیون بر ضرورت وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی و بر ضرورت همکاری همه جانبه با منتخب ملت تاکید کرد.

نقوی حسینی در ادامه گفت: انتخاب هیات رئیسه کمیسیون برگزار شد، که پس از برگزاری انتخابات آقایان بروجردی با 14 رای به عنوان رئیس، دستغیب با 20 رای و حقیقت بعد با 14 رای به عنوان نایب رئیس اول و دوم، نقوی حسینی با 13 رای به عنوان سخنگوی، آصفری با 19 رای و فتح الله حسینی با 17 رای به عنوان دبیران اول و دوم برای مدت یک سال هیات رئیسه کمیسیون شدند.

انتخابات اعضای هیات رئیسه کمیته های سیاست خارجی، امنیت و دفاع در جلسه بعد انتخاب خواهند شد.