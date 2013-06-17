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۲۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۹

نقوی خبر داد:

تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر ضرورت همکاری همه جانبه با منتخب ملت

تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر ضرورت همکاری همه جانبه با منتخب ملت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تاکید اعضای این کمیسیون بر ضرورت وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی و ضرورت همکاری همه جانبه با منتخب ملت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خلق حماسه سیاسی ملت ایران را محضر مقام معظم رهبری تبریک گفتند و انتخاب دکتر حسن روحانی را نیز به ایشان تبریک گفتند. همچنین کمیسیون بر ضرورت وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی و بر ضرورت همکاری همه جانبه با منتخب ملت تاکید کرد.

نقوی حسینی در ادامه گفت: انتخاب هیات رئیسه کمیسیون برگزار شد، که پس از برگزاری انتخابات آقایان بروجردی با 14 رای به عنوان رئیس، دستغیب با 20 رای و حقیقت بعد با 14 رای به عنوان نایب رئیس اول و دوم، نقوی حسینی با 13 رای به عنوان سخنگوی، آصفری با 19 رای و فتح الله حسینی با 17 رای به عنوان دبیران اول و دوم برای مدت یک سال هیات رئیسه کمیسیون شدند.

انتخابات اعضای هیات رئیسه کمیته های سیاست خارجی، امنیت و دفاع در جلسه بعد انتخاب خواهند شد.

 

کد مطلب 2079013

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