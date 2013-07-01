فرصت ها و پتانسیل های صنعتی کشور را با غفلت از دست ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری ظهر روز دوشنبه دربازدید از شرکت ایران پتک افزود: استان مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور است که بخش اعظم صنایع مادر در استان مرکزی و شهرستان اراک واقع شده است.

وی یادآورشد:علیرغم وجود تحریم های بسیار زیاد در کشور ولی ما طی بازدید از شرکت ایران پتک و شرکت های دیگر شاهد بومی سازی در جهت رفع نیامندی های بخش های مختلف صنعت بودیم.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس اظهارداشت: شرکت ایران پتک با تولید 120 نوع محصول در حال حاضر با کارخانه های بزرگ خارجی در حال رقابت است که تمامی محصولات در کارخانه ها و صنایع بزرگ و کوچک کشور مورد استفاده قرار می گیرد که این نشان دهنده خودباوری در صنایع ما وجود دارد.

در صنعت های مختلف کوچک و بزرگ امروز به خود کفایی رسیده ایم

آصفری با تاکید بر اینکه در تولید ابزار دستی برای صنعت های مختلف کوچک و بزرگ امروز به خود کفایی رسیده ایم خاطرنشان کرد: شرکت ایران پتک تولید انواع گیره ها، انبرها، آچارها،پ تک های مختلف در حال حاضر دراستان مرکزی که نمونه های آنها در کشورهایی مثل آمریکا،اسرائیل،فرانسه و انگلیس تولید می شود.

مدیرعامل شرکت ایران پتک در ادامه گفت: صنعت دانش است و دانش ارزشمند است ارزش هر تولیدی به نیروی انسانی می باشد ما دانش تولید راداریم ولی منتظر این هستیم که یک زمینه آرام به دور از تنش داشته باشیم تا بتوانیم صنعت را توسعه دهیم.

امیرحسین رمضانی قمی افزود: شرکت ایران پتک مستقر در شهرک صنعتی اراک از ابتدای سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در زمینه ابزارآلات دستی آغاز نموده و خوشبختانه در سال ۱۳۷۴ موفق به تولید آزمایشی برخی از گونه های ابزارآلات شد.

وی اظهارداشت: کارخانجات ایران پتک مشتمل بر واحدهای متعدد طراحی، قالبسازی، ابزارسازی، فورج(آهنگری گرم)، ماشین کاری، جوشکاری، پرسکاری، آبکاری، سیاهکاری، عملیات حرارتی، رنگ کاری، درودگری، دایکست آلومینیوم، سوهان، تزریق پلاستیک، مونتاژ و بسته بندی است که هر یک به نوبه خود در تولید ابزاری مرغوب و مطمئن سهـم بسزایی ایفـا می نمایند.

رمضانی یادآورشد: محصولات فعلی ایران پتک شامل دو گروه ابزارآلات صنعتی و آموزشی می باشد که همگی مطابق با استانداردهای ملی ایران و همچنین استانداردهای کشورهای آمریکا، آلمان و انگلیس تولید گردیده و با کنترل و تست کیفیت مستمر، مورد تایید همه صاحبنظران این شاخه از صنعت قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: در فرایند تولیـد تا عرضـه ایـن محـصولات ، همواره از مرحله طراحی تا بسته- بندی، بهره وری، استحکام و ایمنی موردنظر ما بوده است.

وی گفت: آزمايشگاه متالورژي شركت ايران پتك داراي گواهي تائيدصلاحيت آزمايشگاه همكار(آكروديته) ازاداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي جمهوري اسلامي ايران است.

رمضانی اظهارداشت:آزمایشگاه متالورژی شرکت ایران پتک بر اساس استانداردISO/IEC 17025-2005 اروپا می باشد که بر اساس اصول فنی و استاندارد های معتبر ملی ISIRI و بین المللی با حداقل زمان و هزینه وبهبود مداوم سطح کیفی خدمات می باشد.

وی در پایان افزود: آزمایشگاه متالورژی شرکت ایران پتک تنها مرجع تست ابزار در ایران است و تمام دستگاهها یونیک ساخت خود شرکت می باشد و آمادگی دارد به تمام کشورها، شرکت ها و کاخانجات ارائه خدمات داشته باشد.

