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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

دکتر خسرو پناه:

عقلانیت یکی از مهمترین منابع رشد جامعه

عقلانیت یکی از مهمترین منابع رشد جامعه

کاشان - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزشی حکمت و فلسفه ایران یکی از مهمترین منابع رشد جامعه را عقل و عقلانیت ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه پیش از ظهر چهارشنبه در جمع استادان دانشگاه کاشان، یکی از مهمترین منابع رشد جامعه را عقل و عقلانیت ذکر کرد و افزود: هر جامعه ای که از عقلانیت فاصله بگیرید به انحطاط می رود.

وی اظهار  داشت: تاویل گرایی و تفسیر به رای، بی توجهی به منافع اسلامی و ملی  و غرب‌زدگی فکری و فرهنگی از دیگر  موارد آسیب های جوامع اسلامی است.

خسرو پناه ، تقویت عقلانیت با تولید فلسفه های جدید، ترویج فرهنگ تمدنی و پیشرفت، اصلاح رویکرد جوامع اسلامی و تغییر رویکرد و فرهنگ عمومی جامعه را از جمله راهکارهای آسیب های جوامع اسلامی ذکر کرد.

رئیس موسسه حکمت و فلسفه اسلامی خاطر نشان کرد: جامعه دینی، تجمیع عزم ها، اراده ها و رفتارهای متدینان است.

حجت الاسلام خسرو پناه، با اشاره به اینکه عنصر کلید در تاریخ، زمان و در جامعه شناسی مکان است افزود: در جامعه دینی هم به آسیب شناسی و هم به جامعه شناسی نیاز است.

 

کد مطلب 2080174

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