انهدام باند وحشت/ قاتلی که پس از 11 سال دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی شنبه شب در نشست خبری اظهار داشت: در جامعه یک هویت داریم به نام قربانیان بالقوه، اگر هر فردی در فرایند حیات خود مراقبت های هوشمندانه را درباره خود برقرار نکند قربانی طمع خواهی، زیاده خواهی و ماجراجویی برخی از افراد می شود.

سرهنگ پوررضاقلی با اشاره به این که تداوم و غفلت بانوان در استفاده از خودروهایی که مسافرکش نیستند در جامعه امروزی ما یک معضل شده است، بیان داشت: اگر امکانات و زیرساخت ها برای تردد امن یک خانم در جامعه فراهم نبود بر این موضوع تاکید نمی کردم.

این مسئول انتظامی در ادامه تصریح کرد: در جامعه شرکت اتوبوس رانی، تاکسی رانی، تاکسی تلفنی و تاکسی بانوان را داریم و تردد امن در جامعه وجود دارد با این وجود بعضی از خانم ها در ساعات شب سوار ماشین های شخصی می شوند همچنان این موضوع در کشور قربانی می جوید و منحصر به استان کرمان نیست و در کشور تقریبا عمومی است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در خصوص پرنده های پیجویی قتل های معوقه ابراز داشت: یک مورد قتل مربوط به 11 خرداد 81 داشتیم که یک مرد 39 ساله در اثرپرتاب از بلندی به قتل رسیده بود و قاتل آن فراری بود در خردادماه سال جاری در استان خراسان بعد از یک عملیات توسط تیم های اعزامی پلیس آگاهی استان کرمان بعد از 11سال شناسایی و دستگیر شد.

انهدام 3 باند سرقت خودرو در کرمان

وی بیان داشت: طی سال جاری سه باند دستگیر شدند که 60 خودرو را سرقت کرده بودند.

سرهنگ پوررضا قلی با اشاره به دستگیری یک باند مخوف و بسیار خطرناک در استان کرمان افزود: در بین همکاران هیچ اسمی به غیر از باند وحشت نتوانستیم بر روی این بگذاریم و این باند هشت نفره که اصل و محور کارشان براساس قدرت نمایی و خشم بوده است منهدم شد.

این مسئول انتظامی در ادامه گفت: از دستگیری اولین فرد این باند تا آخرین فرد این باند که به استان خراسان رضوی فرار کرده بود، 25 روز طول کشید و تمامی افراد این باند دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اذعان داشت: یکی از جرائم پیچیده این باند این بود که با خودروهای سرقتی به طور وحشیانه و حیوانی به قربانیان حمله و آن ها را سوارخودرو می کردند و به خارج از شهر برده و به دختران تجاوز به عنف می کردند.

وی با اشاره به سن افراد این باند هشت نفره تصریح کرد: مجرمین این باند حداقل 19 ساله تا حداکثر 24 ساله هستند.

سرهنگ پورضاقلی با اشاره به اینکه شروع فعالیت این باند در 15 فروردین ماه سال جاری بوده است، ابراز داشت: تاکنون هیچ فرآیند روانی در این افراد دیده نشده است و جرائم این باند تا کنون 16 مورد بوده است.

این مسئول انتظامی با اشاره به جرائم باند وحشت افزود: چهار مورد تجاوز به عنف، سرقت چند خودرو و دو موتورسیکلت با ضرب و جرح، حمله به یک خانم برای سرقت طلاهایش، حمله شدید به صاحب یک موادغذایی و ...نمونه ای از جرائم این باند هشت نفره است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان داشت: یک دختر 14 ساله در حین تردد در خیابان فرعی منزلشان مورد حمله چهار نفر از این باند قرار میگرد و این دختر 14 ساله با ستون کردن دست ها و پاهای خود در بالا و پایین خودرو و جیغ زدن در نهایت غیرت، شجاعت و میل به پاکدامنی خطر جوانی خود را خرید و باعث فرار افراد باند شد و نجات یافت، از این دختر شجاع باید تقدیر شود.

وی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری افرادی با خودرو وارد دانشگاه پیام نور استان کرمان شدند و منجر به ضرب و جرح نگهبان دانشگاه شدند و پلیس آگاهی استان کرمان با پیگیری هایی که انجام داد و معلوم شد که این افراد همان افراد باند وحشت بوده اند.

