سيد محسن دستور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دامپروری البرز در میان استان های کشور نمونه است، اظهار داشت: در استان البرز در حوزه هاي مختلف از جمله دام و طيور سرمايه گذاري خوبي صورت گرفته است كه هم اكنون در اين استان 250 واحد مرغداري گوشتي وجود دارد و همچنين در توليد تخم مرغ در بين استان هاي ديگر كشور جايگاه خوبي دارد.

وي افزود: طي سال هاي اخير شاهد حضور سواركاران استان هاي مختلف در مسابقات بوديم كه در گذشته اين امر به دليل نبود قرنطينه مناسب براي اسب امكان پذير نبود اما هم اكنون سواركاران ايراني مي توانند با اسب خود در مسابقات مختلف جهاني شركت كنند. در همین راستا طي سال هاي اخير شاهد حضور سواركاران ايراني در مسابقات آذربايجان و دريافت مدال هاي مختلف بوديم.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور ادامه داد: هدف سازمان دامپزشكي كشور اين است كه بتواند شرايط مراقبت و قرنطينه اسب ها را فراهم كند تا سواركاران بتوانند در مسابقات مختلف جهاني و آسيايي شركت كنند.

دستور، در بخش ديگري از صحبت هاي خود، اضافه كرد: همايشي نيز به ميزباني استان البرز برگزار شده است كه تمام مديران كل دامپزشكي كشور در اين همايش به منظور هماهنگي بيشتر با سياست هاي جاري دامپزشكي كشور حضور دارند.

قاچاق دام در استان های مرزی کاهش یافته است

وی با بيان اينكه قاچاق دام در استانهاي مرزي كشور از جمله سيستان و بلوچستان كمتر شده است، گفت: در حال حاضر سيستم نظارت و كنترل مرزي تشديد يافته و قاچاق دام در مقايسه با سال هاي گذشته در سيستان و بلوچستان و استانهاي مرزي كشور كمتر شده است.

وي با اشاره به اينكه مسائل مختلف در قاچاق دام تاثيرگذار است، تصريح كرد: میزان حجم قاچاق و جابه جایی غیر مجاز دام و طيور كه يكسري بيماري ها را هم با خود به همراه دارد در مرزهاي كشور بسيار كمتر شده است.

اجرای طرح هویت دار شدن دام در استان هاي مختلف كشور

رئيس سازمان دامپزشكي كشور از اجراي طرح هاي مختلف در اين راستا خبر داد و افزود: براي شناسایی دام های قاچاق و برخورد با افراد متخلف، طرح هویت دار شدن دام در استان هاي مختلف كشور به ويژه استانهاي مرزي كشور اجرايي مي شود که اين طرح از قاچاق و جابه جايي غيرمجاز دام جلوگیری ميكند و اين طرح در واقع در اهداف برنامه پنجم توسعه نيز دیده شده است.

دستور، با بيان اينكه مبارزه با انواع بيماري و جلوگيري از قاچاق دام داراي هزينه براي سازمان دامپزشكي است، تصريح كرد:‌عمده قاچاق دام و طيور در استان هاي مرزي شرق و غرب كشور از جمله خراسان رضوي، سیستان و بلوجستان و اروميه وجود دارد كه هم اكنون تحت كنترل و نظارت است.

وي با اشاره به اينكه ورود دام به دليل قيمت بالاي آن از سمت غرب و ارومیه كمتر صورت مي گيرد و بيشتر شاهد خروج هستيم، اضافه كرد: قرنطینه در استان هاي مختلف به ويژه مرزي به خوبي در حال انجام است و هماهنگي‌هاي لازم بين استان هاي كشور وجود دارد.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه ورود دام و قاچاق عواقب بهداشتی دارد كه باید در كشور به خوبي سيستم پایش انجام شود، اضافه كرد: ستاد مبارزه با قاچاق دام و طيور در اين راستا فعال است و خروج و ورود دام را تحت نظارت و كنترل دارد.

دستور، ادامه داد: هر استان بيماري خاص خود را دارد به عنوان مثال استان هاي غربي با بيماري هايي مانند تب مالت و مشمشه مشکلات بیشتری دارند و همچنين تب کریمه کنگو در استان‌هاي شرقی وجود دارد.

90 درصد واكسن هاي دامي در داخل توليد مي شود

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به اينكه 90 درصد واكسن هاي دام در داخل ايران توليد مي شود، افزود:‌ البته برخي از داروها وابستگي هايي دارد و مواد اوليه آن از خارج ايران وارد مي شود.

دستور گفت: موسسه رازي تاكنون موفق شده واكسن و داروهاي مورد نياز داخل كشور را تامين كند كه اين امر موفقيت بزرگي براي استقلال و خودكفايي ايران است.

مشکل عمده ای در تامین واکسن استان هاي كشور نداريم

دستور، تصريح كرد: بيش از نيمي از واكسن هاي طيور نيز در داخل توليد مي شود و تا كنون در تامين دارو به مشكل عمده اي برنخورده ايم و در سال 91 به موقع واكسن مورد نياز دام و طيور كشور تامين شد.

وي از توزيع 25 ميليون دز واكسن تب برفكي در استان هاي كشور خبر داد و افزود: تب برفکی در سال گذشته در دو فاز انجام شد و تمامي استان هاي كشور تحت پوشش قرار گرفتندكه اين طرح در استان البرز و در برخي ديگر از استان هاي كشور به صورت رايگان اجرايي شد.

واكسن نيز همانند ديگر كالاها گران شد

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه قيمت واكسن نيز همانند ديگر كالاها گران شد، اضافه كرد: همانگونه كه طي سال اخير شاهد رشد قيمت برخي از كالاهاي كشور بوديم قيمت تمام شده واكسن ها نيز با افزايش روبه‌رو بوده است.

دستور، تصريح كرد: تامين واكسن در گذشته با ارز مرجع صورت مي گرفت اما هم اكنون با ارز مبادله ای واكسن ها تامين مي شود كه طي سال گذشته حدود 20 میلیارد تومان براي اين موضوع هزينه شد.

وي در مورد ميزان هزينه و اعتبار تامين واكسن در سال جاري، گفت: ميزان هزينه و اعتبار تامين دارو بستگي به تعداد كانون هاي بيماري در كشور دارد و اجراي طرح هاي واكسيناسيون در سطح کشور در دو فاز پیش بینی می شود.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به اينكه افزايش کیفیت دارو مد نظر ما است، گفت: توان افزايش کیفیت داروهاي دام و طيور و علاوه بر اين توانايي صادرات در اين حوزه را داريم

هشت ميليون دلار صادرات دارو

دستور، با بيان اينكه هشت ميليون دلار طي سال گذشته صادرات دارو داشتيم، تصريح كرد: اين رقم در مقايسه با سال گذشته حدود 25 درصد رشد داشته است.

وي با اشاره به اينكه علاوه بر صادرات، واردات دارو را نيز داريم، اضافه كرد: مواد اوليه بيشتر واردات ما در حوزه دارو است و اين مقدار نيز محدود است.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور ادامه داد: داروهاي گياهي نيز در حوزه دام و طيور توليد شده كه نسبت به داروهای شیمیایی ضرر کمتر دارد كه اين امر نشانگر خودکفایی است و وابستگی به واردات را نسبت به مواد اولیه می‌تواند کمتر كند.

دستور، با بيان اينكه تا كنون 15 قلم داروي توليدي داشته‌ايم، گفت: تاكنون موفق به توليد داروهاي جایگزین آنتی بیوتیک، تقویتی و مکملی آن شده ايم.

وي با اشاره به اينكه گستردگی و تنوع بیماری‌ها زياد است، افزود: درصد بالای بيماري‌ها در جهان امروز مربوط به بیماری عفونی است.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور تصريح كرد: مبارزه با بيمارها هم ويژگي هاي خاص خود را دارد، معمولا انتقال بيماري از دام به انسان است و مبارزه با بيماري هاي مشترک به عهده سازمان دامپزشکی است كه بايد به صورت منظم طرح واکسيناسيون را انجام دهند.

دستور گفت: در بخش مبارزه با بيماري ها بيش از 35 تا 40‌درصد مربوط به مبارزه با بیماری‌های مشترک حيوان و انسان است كه انجام اين كار هم هزینه بالایی دارد و بايد به موقع انجام شود.

45 ميليارد تومان براي مبارزه با بيماري دام و طيور هزينه شد

وي گفت: در يك بخش کاری حدود 4 میلیارد تومان غرامت برای موارد منجر به ضبط و معدوم سازی گوشت هاي آلوده هزينه شده است و به طور كلي 45 میلیارد تومان طی سال گذشته براي مبارزه با بيماري در دو بخش هزینه شده است كه ضبط و معدوم سازي گوشت‌هاي آلوده نيز بخشي از آن است.

دستور ادامه داد: تهیه واکسن و مواد بیولوژیکی و همچنين طرح توسعه عملیات مبارزه با بيماري در مناطق روستایی و عشایری مورد توجه ما است که حدود 45 درصد فعاليت ها مربوط به مبارزه با بیماری های مشترک بين حيوان و انسان است.

مشكلات دامپروري هاي استان هاي كشور به خاطر برخي از حوادث بود

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه مشكلات دامپروري هاي استان هاي كشور به خاطر برخي از حوادث بود، اضافه كرد: برخي از مشكلات دامپروري ها به دليل خشكسالي و برخي ديگر نيز به دليل افزايش قيمت نهاده هاي دام در سطح كشور بود كه سبب مشكلاتي براي دامداران شد بنابراين دام و صنعت دامداري تحت تاثیر این مسائل و مشکلات قرار مي گيرد و با حوادث غير‌مترقبه این آمارها بالا و پایین می‌شود و نوسان قیمت كالا ها و گراني در صنعت دامپروری نيز تاثیر خود را می گذارد.

زيرساخت هاي شهرك هاي دامپروري فراهم شود

دستور، با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كرد كه زيرساخت‌هاي شهرك هاي دامپروري در استان و شهرستان ها فراهم شود، گفت: در حال حاضر در برخي از مناطق، روستاييان در كنار محل زندگي خود به دامداري مشغول هستند و دام را در محيط شهري و روستايي نگهداری می کنند.

وي ادامه داد: وظیفه ما این است که هشدارهاي لازم و خدمات بهداشتی را به اين مناطق ارائه دهيم، به هر حال همين كار توليد و اشتغال در كشور ايجاد كرده است بايد خدمات لازم را به اين واحدها بدهيم.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور تصريح كرد: ايجاد مجتمع و شهرك صنعتي در هر استان و شهرستان نيازمند شرایط خاص خود است و مهم تعداد واحدها نيست بلكه فراهم شدن زير ساخت ها، رعايت ضوابط، شرايط نگهداري و پرورش و محصولات تولید شده است.

سياست دولت پوشش بیمه ای هر چه بيشتر دامداران است

دستور، با بيان اينكه هر بیمه اي شرایط خاص خود را دارد، گفت: سیاست دولت این است که دامداران بیشتري را تحت پوشش بيمه و بهره‌مندي 100 درصدي قرار دهد و صندوق بیمه محصولات کشاورزی درصد بيشتري از خسارت وارده را پرداخت كند.

وي با اشاره به اينكه پرداختي و عملکرد بیمه در بسياري از موارد خوب و قابل قبول بوده است، تصريح كرد: تا‌كنون پرداختي بيمه به موقع بوده است.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور در بخش ديگري از مصاحبه خود در مورد بيمار و كنترل بيماري ها، افزود: سه تست سل بر روي دام صورت مي گيرد كه اگر مثبت باشد به كشتارگاه فرستاده مي شود و ضبط کامل و موضعي انجام می شود و همچنين بازرساني نيز در کشتارگاه‌ها براي نظارت و كنترل حضور دارند.

انجام سالانه 700 هزار مورد نمونه گيري بر سلولز

دستور تصريح كرد: انجام سالانه 700 هزار مورد نمونه‌گيري بر سلولز انجام مي شود كه در صورت مثبت بودن رسيدگي مي شود و همچنين در سال گذشته حدود 100 مورد هاري در كشور شناسايي شد.

وي در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود به ذبح شرعي دام و همچنين رعايت نكات بهداشتي اشاره كرد و افزود: از هر کشوری واردات گوشت داشته باشيم شرایط بهداشتی و کشتارگاهی آن كشور مورد بررسي قرار مي گيرد كه ناظران بهداشت و درمان در اين كشتارگاه ها حضور خواهند داشت.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: در حال حاضر از كشورهايي مانند برزیل، استرالیا، پروتکل بهداشت نیوزلند، آسیای میانه و هند گوشت صنعتی وارد مي شود كه موارد بهداشتي و ذبح شرعي آن مورد توجه و نظارت است.

كاهش 40 درصدي كشتارگاه‌هاي سنتي در كشور

رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: در تلاشيم تعداد كشتارگاه‌هاي سنتي را در كشور كم كرده و در اين راستا توانسته‌ايم كشتارگاه‌هاي سنتي را 40 درصد كاهش دهيم.

وي تصريح كرد: كنترل كيفي محصولات و عرضه محصول سالم براي مصرف‌كنندگان از برنامه‌هاي اصلي سازمان دامپزشكي كشور در سال 91 بوده است.

دستوري، هدف از اجراي اين برنامه را توليد محصولي عنوان كرد كه در مراحل مختلف از زمان توليد از مزرعه تا مرحله‌اي كه به دست مصرف‌كننده برسد سازمان بتواند محصول را رديابي كند و از همان اول نظارت انجام شود تا مصرف‌كنندگان اطمينان كامل از مصرف پيدا كند.

وي كنترل را از لحاظ آلودگي به مواد بيولوژيك و عوامل واگير و مواد آلاينده و ساير عوامل قارچي عنوان كرد و گفت: در حوزه دام و شيلات كار آغاز شده است و پالايش آلاينده‌ها كه در شير، مرغ و ماهي قزل‌آلا در حال انجام است.

کشتارگاه های کشور ساماندهی می شوند

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به ساماندهي كشتارگاه‌هاي كشور تصريح كرد: ساماندهي چندين كشتارگاه‌ را در دست داريم و در تلاشيم كشتارگاه‌ها را طي برنامه‌اي طولاني از حالت سنتي خارج و به كشتارگاه واجد شرايط مبدل كنيم.

دستوري با بيان اينكه كشتارگاه‌هاي طيور به طور كامل صنعتي شده‌اند، تصريح كرد: 220 واحد كشتارگاه طيور در كشور وجود دارد كه 40 مورد ديگر در دست احداث داريم.

وي با بيان اينكه در حوزه دام 60 واحد صنعتي راه‌اندازي شده است، گفت‌: پيگير افزايش تعداد اين كشتارگاه‌ها هستيم و توانسته‌ايم 40 تا 45 درصد كشتارگاه‌هاي سنتي را در اين بخش كاهش دهيم.

گفتگو از : مهدی دهقان