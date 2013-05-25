به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی در این باره گفت: طرح آبرسانی به فرامرزانِ بستک قسمتی از طرح بازسازي تاسيسات و خط آبرساني به بندر لنگه است که جزء طرح های مهر ماندگار قرار گرفته است.

به گفته مهندس خادمی؛ این طرح با هدف تولید 1.4 میلیون متر مکعب در سال و 85 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که تا پایان دولت دهم به بهره برداری می‌رسد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد:برای اجرای کل طرح تاکنون اعتباری معادل 237.4 میلیارد ریال هزینه شده و تکمیل و بهره‌برداری از آن نیازمند 210 میلیارد ریال اعتبار است که 100 میلیارد ریال، اعتبار مورد نیاز بخش مهر ماندگار آن (فرارمرزان ِ بستک) است.

وی افزود: حجم عملیات طرح آبرسانی فرامرزان از کل طرح شامل؛ 23 کیلومتر خط انتقال، یک هزار و 150 متر مکعب مخزن و دو واحد ایستگاه پمپاژ است.

خادمی اضافه کرد: کلِ طرح بازسازي تاسيسات و خط آبرساني به بندر لنگه با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در حال اجراست که در صورت تامین به موقع اعتبار، امسال به بهره برداری می‌ رسد.