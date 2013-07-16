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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

فغفوری:

رقابتهای والیبال جام رمضان در زنجان برگزار می شود

رقابتهای والیبال جام رمضان در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومي هيئت واليبال استان زنجان گفت: مسابقات واليبال جام رمضان اين استان از امشب (سه شنبه) آغاز مي شود.

حسام فغفوري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين رقابت ها ۱۰ تيم در قالب دو گروه پنج تيمي و انجام ۲۴ بازي در خانه واليبال زنجان به مصاف هم خواهند رفت.

وي بابيان اينكه در اين مسابقات هرشب يك بازي انجام خواهدشد ادامه داد: تيم هاي واليبال نخ تاير، ايران ترانسفو، شهرداري سلطانيه، برق منطقه اي زنجان، شركت شمش روي ميهن، شركت الماس روي زنجان، شركت پگاه زنجان، شركت دنيز خشت زنجان، شركت توزيع برق زنجان و يك تيم آزاد به رقابت خواهند پرداخت.

فغفوري افزود: علاقه مندان مي توانند جهت تشويق بازيكنان به منظور ارائه بازي خوب و تماشايي در خانه واليبال شهر زنجان حضور يابند.

کد مطلب 2097690

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