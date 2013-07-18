آموزش 723 داوطلب زن آتش نشان در مشهد/ ارتقا توان عملی آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم حسن جعفری ظهر پنج شنبه در محل سازمان آتش نشانی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای آموزش‌دیده می‌توانند هنگام بروز حادثه همانند آتش‌نشانان حرفه‌ای وارد عمل شده و با ارائه خدمات، سازمان آتش‌نشانی و دیگر سازمان‌های امدادی را در مواقع بحران به طور جدی یاری کنند.

وی افزود: آموزش و بهره‌گیری از نیروهای داوطلب آتش‌نشان و امدادی از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم سازمان آتش‌نشانی مشهد به شمار می‌‌رود چرا که این افراد در مواقع ضروری می‌توانند به عنوان مکمل امدادرسانی و نجات‌دهنده جان و مال مردم، در حوادث گوناگون و نیز دستیابی به سطح بالاتر ایمنی شهری جایگاه و نقش ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ادامه داد: با توجه به این مهم طی دو سال گذشته برای 1568 آتش‌نشان داوطلب دوره مقدماتی برگزار شده است که از میان آن 723 نفر داوطلب زن بوده‌اند.

جعفری با بیان اینکه از میان آنان آتش‌نشانان داوطلب زن که دورهای مقدماتی را گذرانده‌اند 100 نفر برای گذراندن دوره تکمیلی انتخاب شده‌اند که 30 نفر از آن‌ها در تیر ماه سال جاری این دوره‌ها را سپری کردند و گفت: برای 70 نفر باقی مانده نیز بعد از ماه مبارک رمضان دورهای تکمیلی برگزار می‌شود.

آتشپاد دوم جعفری با اشاره به اینکه آتش‌نشانان داوطلب در دوره تکمیلی، آموزش اطفای حریق و امداد و نجات را فرامی‌گیرند، گفت: این دوره از 8 تیر آغاز شده است و تا 18تیر به مدت 10روز ادامه پیدا کرد که در آن بانوان شرکت کننده پس از گذراندن آموزش‌های تکمیلی و تمرینات مداوم در پایان این دوره، به منظور ایجاد انگیزه و آمادگی داوطلبان برای ورود به کار عملی سخت‌ مانوتر مانند مانور تمرینی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در سال جاری 100 نفر از بانوان و 100نفر از آقایان دوره تکمیلی آتش‌نشانان داوطلب را می‌گذرانند افزود: هدف از برگزاری دوره تکمیلی آتش‌نشانان داوطلب توانمندسازی این نیروها به منظور کمک در عملیات‌های حریق است چرا که این آتش‌نشانان در مناطق سیزده‌‌گانه شهر حضور دارند و در صورت نیاز از آنان بهره‌گیری خواهد شد.

وی آموزش عملیات شلنگ‌ها، پمپ‌ها، تکنیک‌های اطفای حریق و آشنایی با تجهیزات امداد و نجات را از جمله آموزش‌هایی عنوان کرد که آتش‌نشانان داوطلب در این دوره طی 40ساعت آن را فرامی‌گیرند و افزود: اولین دوره تکمیلی آتش‌نشانان داوطلب در راستای ارتقای توان عملی سازمان آتش‌نشانی در هنگام بروز حوادث برگزار شد و تا پایان سال 200 نفر این آموزش‌ها را فراخواهند گرفت.