کاظم جلالي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از توسعه نامتوازن استان سمنان تصريح کرد: خوشبختانه برخي نقاط استان خيلي توسعه يافته ولی جای تاسف است که برخي نقاط خصوصا شرق استان از نظر توسعه امکانات بسیار عقب هستند.

وي اضافه کرد: در کنار شهرستان شاهرود و ميامي که با مشکلات زيادي از جمله بيکاري مواجه است، شهرستاني را داريم که مشکلات آنها در اشتغال کم و مولفه هاي توسعه در آنها در سطح بالاست.

نماينده مردم شهرستان هاي شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه معمولا روساي جمهور ما نگاه ملي داشته و توجه به همه کشور دارند افزود: روحاني چون فرزند استان است طبيعا شناخت عميق تري نسبت به آن دارد.

جلالی ضمن ابراز اميدواري از اینکه بتوانیم در دولت روحاني شاهد توسعه متوازن استان سمنان باشيم اظهار داشت: ما نمي گوييم جايي عقب بماند بلکه آنجايي که کمتر توسعه يافته بايد صداي بوق قطار توسعه رساتر شنيده شود.

شهردار شاهرود باید فردي قوي و کارآمد باشد

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه شوراي جديد شهر شاهرود از ترکيب مناسب و خوبي برخوردار است گفت: در جلسه اي که با ایشان داشتيم از آنها خواسته شد تا آسيب ها و نقاط ضعف و قوت دوره هاي قبل را شناسايي کنند.

جلالي افزود: اعضاي شوراي شهر بايد بتوانند از فرصت باقي مانده قبل از ورود به شورا استفاده و با تشکيل يک کميته، برنامه هاي خود را تهيه و در جلسه اي با حضور فرماندار، ائمه جمعه و نماينده مجلس آن را ارائه تا اين برنامه نهايي شود.

وي ضمن تاکید بر اینکه شوراي شهر بايد نيرويي کارآمد و قوي را جهت پست شهردار انتخاب کند تصريح کرد: شورا جهت اين کار مي تواند کميته اي را تشکيل و از کساني که علاقمند به شهردار شدن هستند و صلاحيت کافي را دارند دعوت و رزومه آنها را بنويسد و از آنهايي که فکر مي کنند بهتر هستند برنامه بگيرد تا در نهايت يک شهردار قوي و خوب انتخاب شود.

جلالي خاطر نشان کرد: اگراين چند گامي که گفتيم انجام و بعد در آن همگرايي وجود داشته باشد حتما مي توانيم ظرفيت همديگر را تکميل و از پتانسيل هاي هم براي ارتقاء مسائل شهر استفاده کنيم.

اميدوار به قانونمند شدن فرمانداري های ويژه در دولت جديد هستیم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود گفت: فرمانداري ويژه عنواني بود که در برخي شهرستان ها در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمي شکل گرفت و ما نيز از آن زمان به دنبال اين عنوان براي فرمانداري شاهرود بوديم که با نظر لطف احمدی نژاد اين اتفاق افتاد و ثمرات مثبتی نيز در پي داشت.

جلالي تصريح کرد: يکي از ثمرات آن انتخاب فرماندار ويژه به عنوان معاون استاندار است و مي تواند در جلسه شوراي معاونين شرکت و به خيلي از اطلاعات دسترسي پيدا کند که در تصميم گيري ها موثر باشد.

وی افزود: تفويض اختيار برخي وظايف استاندار به فرمانداري ويژه و تشکيل برخي از کميسيون ها که در مرکز استان تشکيل مي شود مثل کمسيون ماده پنج در فرمانداري ويژه از ديگر امتيازات اين نوع فرمانداري است.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث بودجه و اعتبارات نيز فرمانداري ويژه مثل استانداري عمل و اعتبارات بر اساس تصميمات کميته برنامه ريزي در سطح شهرستان توزيع مي شود.

جلالي در خاتمه با بيان اينکه بايد براي فرمانداري ويژه دستور العمل ويژه نوشته و برخي امتيازاتي که به مراکز استان ها داده مي شود به فرمانداري ويژه هم داده شود افزود: بنده چندين بار خدمت رئيس جمهور اين مطلب را مطرح کردم ولي اجرايي نشد و اميدوار به قانونمند شدن فرمانداري های ويژه در دولت جديد هستیم.