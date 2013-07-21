ممانعت دولت مصر از فعالیت شبکه العالم قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی صبح امروز یکشنبه 30 تیرماه در حاشیه دیدار با لواء السمیم وزیر گردگری و آثار باستانی عراق در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره حمله نیروهای امنیتی مصر به دفتر شبکه العالم در قاهره و واکنش او به این اتفاق گفت: انتظار داریم هرچه سریع‌تر به اینگونه رفتارها پایان داده شود. مصر کشوری اسلامی است و ما آماده توسعه همکاری‌ها با این کشور در تمام زمینه‌ها هستیم.

وی افزود: ما حتی به صورت یکطرفه از حضور افراد رسانه‌ای و خبرنگاران مصری در ایران استقبال کردیم، ولی تاکنون از سوی مصر ممانعت به عمل آمده است، حتی در نمایشگاه کتاب امسال. اینکه آنها ممانعت کنند از فعالیت خبرنگاران ایرانی در کشور مصر، قابل قبول نیست و امیدوارم هر چه سریع‌تر شاهد شرایط بهتری باشیم چون نیاز است مردم ایران از اوضاع مصر مطلع باشند. انعکاس این اخبار در سطح منطقه و جهان به نفع خود مصری‌ها است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: ما هم متقابلاً در ایران آمادگی داریم تا دفاتر شبکه‌های مصر در ایران فعالانه حضور داشته باشند و همکاری لازم را با آنها به عمل می‌آوریم.

حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا در این خصوص اقدامی به عمل می‌آورد؟ گفت: قطعاً این مسئله از سوی خود دوستان صدا و سیما منعکس می‌شود و وزارت امور خارجه هم پیگیر این قضیه است.