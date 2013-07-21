به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه سی ام تیر با لواءالسمیم وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق و هیئت همراه در دفتر کارش در بهارستان دیدار و گفتگو کرد.

حسینی در ابتدای این دیدار با اشاره به سفر محمود احمدی نژاد به عراق طی روزهای اخیر و در آخرین ایام مسئولیتش به عنوان ریاست جمهوری، به روابط خوب دو کشور ایران و عراق اشاره و از مواضع دولت این کشور در قبال مسائل مرتبط با سوریه قدردانی کرد.

وی همچنین اقدام سازمان ملل متحد را در خارج کردن عراق از قطعنامه «فصل 7 » شورای امنیت مهم توصیف کرد و گفت: این اقدام دستاورد ارزشمندی برای دولت عراق است و امیدواریم با خروج کشور همسایه از این قطعنامه، از این پس شاهد توسعه بیشتر همکاری عراق با دیگر کشورها باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به سفر خود به عراق در ایام نوروز امسال اشاره کرد و یادآور شد: من در این سفر شاهد تبلیغات شوراهای استانی عراق بودم. این انتخابات برگزار شد و امیدوارم بتواند زمینه توسعه همکاری‌ها با ایران را فراهم کند.

حسینی همچنین با اشاره به اقدامات برخی گروه‌های تروریستی برای ناامن ساختن عراق ابراز امیدواری کرد این مسئله خاتمه پیدا کند و گفت: امیدوارم زائران ما بتوانند آسانتر به عراق سفر کنند.

وی با بیان اینکه ایرانیان علاقه خاصی به عراق دارند، تصریح کرد: پایگاه 6 امام معصوم (ع) در عراق است و همین نکته می‌تواند زمینه ای برای گسترش همکاری‌های دو کشور به خصوص در مسائل مذهبی باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق خواست مجوز اقامت وابسته فرهنگی کشورمان را در این کشور تمدید کند.

در ادامه این دیدار لواء السمیم وزیر گردشگری و باستانی کشور عراق نیز در سخنانی با اشاره به مناسبات دیرینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دو کشور، روابط میان دو ملت را خوب توصیف کرد و گفت: برخی می‌خواهند این پیوندها متوقف شود، اما همان طور که تلاش‌های آنها در گذشته ناکام مانده، در آینده نیز شکست خواهد خورد.

وی از آنچه همسویی ایران و عراق در خصوص مسائل مهم منطقه از جمله رخدادهای سوریه، لبنان و مصر نامید ابراز خشنودی کرد و گفت: ما به عنوان دولت و ملت عراق همدردی خودمان را با دولت و ملت ایران به خاطر تحریم‌های ظالمانه ای که در آنها اعمال می‌شود ابراز می‌داریم.

لواء السمیم اضافه کرد: ما خوب می‌دانیم که محاصره اقتصادی چیست؛ اعمال محاصره و تحریم علیه یک کشور نوعی سیاست استکباری و هدف آن سلب اراده سیاسی در آن کشور است. دولت و ملت عراق همواره در کنار ملت ایران بوده و خواهد بود و مطمئن هستیم دولت و ملت ایران نیز محاصره‌ها و تهدیدها را پشت سر خواهند گذاشت.

این عضو کابینه نوری المالکی در ادامه به دستاوردهای خروج عراق از قطعنامه فصل هفتم شورای امنیت اشاره کرد و گفت: تا پیش از این مصوبه عراق به عنوان کشوری که تهدید کننده صلح جهانی است، قلمداد می‌شد و طبیعتا این مسئله در همکاری عراق با کشورهای دیگر بسیار تاثیرگذار بود.در هر حال خروج عراق از این قطعنامه تاثیر زیادی در توسعه روابط این کشور با کشورهای دیگر خواهد داشت.

وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق اضافه کرد: ما از سطح فعلی روابط ایران و عراق راضی هستیم اما به گسترش این مناسبات هم چشم دوخته ایم. بنده پیش از این با آقای موسوی (رئیس سازمان حج و زیارت) در مورد مشترکات تاریخی و فرهنگی ایران و عراق صحبت کردم و مذاکراتی را برای مرمت آثار تاریخی و فرهنگی عراق داشتیم.

وی در ادامه با اشاره به همکاری عراق با یک شرکت متعلق به جمهوری چک در مرمت طاق کسرا و ایوان مدائن، از اینکه زمینه همکاری با یک شرکت ایرانی برای این کار فراهم نبوده ابراز تاسف کرد و خواستار بهره گیری از تجارب کارشناسان ایرانی حوزه مرمت آثار فرهنگی و تاریخی برای فعالیت در عراق شد.

لواء السمیم همچنین به وزیر فرهنگ ایران قول داد با استانداران استانهای همجوار با مرز غربی کشورمان در عراق برای تقویت و گسترش مناسبات با استان‌های همسایه شان در ایران مذاکراتی داشته باشد.

وی همچنین گفت: دولت عراق اهمیت زیادی به مسئله تامین امنیت زوار ایرانی می‌دهد و در این خصوص وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات وظایف مهمی دارند ولی متاسفانه به خاطر اینکه زوار ایرانی ترجیح می‌دهند به صورت انفرادی به عراق سفر کنند، تامین امنیت آنها با مشکلاتی مواجه می‌شود.

وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق استفاده از جاده منظریه (جاده خسروی) برای رسیدن به سامراء یکی از دلایل ناامن بودن سفرهای زوار ایرانی برشمرد و گفت: اگر حتی یک قطره از خون زائران ایرانی به زمین ریخته شود ما بسیار متاثر خواهیم شد و امیدوارم با اجرای یک برنامه جامع تلفات کمتر شود.

وی همچنین به درخواست حسینی برای تمدید مدت اقامت وابسته فرهنگی ایران در بغداد پاسخ مثبت داد و گفت: مدیر کل اتباع و اداره اوقاف عراق در این سفر من را همراهی می‌کند و از او خواهم خواست که مدت اقامت وابسته فرهنگی ایران را در بغداد تا شش ماه و یا تا یک سال تمدید کند.

لواء السمیم همچنین از وزیر فرهنگ ایران خواست با ایجاد دفتر نمایندگی شبکه العراقیه در ایران موافقت کند که حسینی در این خصوص ضمن اشاره به فعالیت 120 دفتر نمایندگی رسانه‌های خارجی در ایران گفت: فعالیت شبکه العراقیه و ایجاد دفتر برای آن در ایران را در اولویت برنامه‌های خود در حوزه رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به رفت و آمد بیش از دو میلیون زائر ایرانی و عراقی به مکان‌های مقدس در دو کشور در یک سال گذشته گفت: ظرفیت بیش از اینهاست و اگر امکانات مهیا شود و برخی مسائل مانند روادید برطرف شود و همچنین کار آماده سازی 17 کیلومتر باقیمانده از مرز شلمچه و بصره انجام شود روابط سیاسی و گردشگری دو کشور بیش از پیش توسعه می‌یابد.

وی همچنین دغدغه زوار ایرانی را در مورد اخذ برخی عوارض در بعضی شهرهای عراق مثل نجف و کربلا با وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق در میان گذاشت و خواستار جلوگیری از این کار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنانش با اشاره به تدریس رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای بغداد، صلاح الدین اربیل و بصره، خواستار گسترش این درس در کشور عراق و فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر مردم این کشور با دومین زبان رایج در جهان اسلام شد.