روز جهانی قدس بهترين فرصت براي فریاد مسلمان در برابر دشمنان اسلام است

حمداله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در بیجار اظهار داشت: حماسه‌ روز قدس یادآور فریاد رعد آسای امام راحل (ره) است که همچون صاعقه بر سر صهیونیست غارتگر فرود آمده و پژواک آن در جهان به ویژه در کشورهای اسلامی طنین افکن شد و مسیر مبارزه‌ بی امان مردم فلسطین را شتابنده و طوفنده ساخت.

وی افزود: روز قدس، روز تجلی ارزش های اصیل اسلامی و آرمان مقدس امام خمینی عزیز (ره) و رستاخیز استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان و ستیز همیشگی با صهیونیسم و امپریالیسم غارتگر است.

فرماندار بیجار ادامه داد: اکنون که سالیان زیادی از سخنان حكمت بار و بصیرت افزای بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارك رمضان به نام روز قدس می گذرد، این عنوان شهرتی جهانی یافته و مرزها را در نوردیده و راهپیمایی روز قدس با حضور پرشور مردم مسلمان در اقصی نقاط جهان برگزار می گردد.

کریمی یادآور شد: این رخداد مهم تاریخی که در سراسر جهان اسلام و حتی کشورهای غیر اسلامی همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان تحقق می یابد، پیام بیداری ملت ها است و جهان اسلام در این روز خواستار آزادی بیت المقدس و تمامی سرزمین های اشغالی مسلمانان است و اعتراض خود را علیه ظلم، تجاوز و برتری طلبی های رژیم صهیونیستی ابراز می کنند.

وی بیان کرد: قشرهای مختلف مردم روزه دار و متدین شهرستان بیجار در این روز همدل و همگام با مردم متدین و همیشه در صحنه كشور، همپای امت اسلامی و تمام آزاد اندیشان جهان و با بهره مندی از منویات مقام معظم رهبری با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز قدس با مشت های گره كرده و فریاد مرگ بر اسرائیل، نفرت و انزجار خود را نسبت به عاملان و روند سازش اعلام کردند و با حضور در میعادگاه های عاشقان توحید برای نابودی صهیونیسم بین الملل و هم پیمانانش و پیروزی اسلام دعا می کنند.

فرماندار بیجار گفت: باشد كه این حماسه بزرگ، نابودی هر چه زودتر رژیم منحوس صیهونیستی، این غده چركین و سرطانی را در پی داشته باشد.