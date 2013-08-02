خروش كردستاني ها در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان/روزه داران فرياد آزادي قدس شريف را سردادند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و همزمان با مسلمانان ديگر كشورهاي جهان، مردم روزه دار و هميشه در صحنه استان كردستان نيز با حضور در راهپيمايي روز جهاني قدس بار ديگر حماسه اي تاريخي را رقم زدند.

امروز روزه داران كردستان در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان با حضور خود در صحنه بار ديگر ثابت كردند كه در هر شرايطي و به دور از توطئه هاي دشمنان اسلام، آماده حضور در صحنه هستند و امروز نيز اين حضور خود در صحنه را يك بار ديگر به نمايش گذاشتند.

بر اساس گزارش هاي خبرنگاران مهر از شهرهاي مختلف استان كردستان، راهپيمايي روز جهاني قدس با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شركت كنندگان با سردادن شعارهاي ضمن محكوم كردن سياست هاي رژيم غاصب صهيونيستي و حاميان آن، بار ديگر بر آزادي سرزمين هاي اشغالي تاكيد كردند.

راهپيمايي روز جهاني قدس امروز در سراسر استان كردستان همزمان با ديگر نقاط كشور راس ساعت 10:30 صبح آغاز شد و شركت كنندگان با طي مسير معابر عمومي شهرهاي مختلف استان با سر دادن شعارهاي بار ديگر حمايت خود را از مردم مظلوم و بي دفاع فلسطين اعلام كردند.

راهپيمايي روز جهاني قدس امروز در سنندج با تجمع اقشار مختلف مردم در ميدان آزادي اين شهر آغاز شد و سپس شركت كنندگان با طي مراسمي خيابان فردوسي، ميدان انقلاب به روبروي مسجد جامع رسيده و در اين محل تجمع كردند.

در راهپيمايي امروز مردم سنندج علاوه بر اقشار مختلف مرد، وزير دادگستري، نماينده ولي فقيه در استان، استاندار و معاونين وي، فرماندهان نظامي و انتظامي و همچنين مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان نيز حضور داشتند.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور مردم روزه دار شهرستان بیجار با شرکت در راهپیمایی روز قدس، رژیم ملحد و جنایت کار صهیونیسم را محکوم کرده و بار دیگر به آرمان های امام (ره) و مقتدای خود لبیک گفتند

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مردم مومن و خدا جوی بیجاری با حضور پر شور، حماسی و یکپارچه در راهپیمایی روز جهانی قدس مراتب همبستگی و حمایت از مردم مظلوم و گوش به فرمان مقام عظمای ولایت با آرمان‌ های بلند امام راحل (ره) و شهدا تجدید پیمان کردند.

مردم مومن و ولایتمدار بیجار با مشتهای گره کرده و سردادن شعارهایی چون مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا از مسیرهای تعیین شده به سمت میدان فاضل گروسی حرکت کردند.

گروه های مختلف مردم اعم از زن و مرد ، پیر و جوان با شرکت در راهپیمایی این روز خشم و انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونسیتی و حمایت از مردم ستمدیده فلسطین فریاد زدند.