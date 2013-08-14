کارخانه سرب و روی زنجان تعطیل شد/ پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن

به گزارش خبرنگار مهر، سایت استانداری زنجان اعلام کرد "با توجه به عدم اجرای تعهدات مصوبات کميته سرب و روی استان مبنی بر انتقال کارخانه سرب و روی زنجان و با عنايت به درخواست شهروندان عزيز زنجانی بنا به دستور استاندار زنجان، کارخانه فوق از تاريخ 92/5/23 تعطيل اعلام می گردد".

پس از چند سال وعده و وعید مسئولان استان زنجان مبنی بر انتقال کارخانه سرب و روی به محل جدید و ناتوانی در زمینه انتقال آن کارخانه سرب و روی زنجان به دستور استاندار زنجان تعطیل شد.

محمد رئوفی نژاد که تلاش گسترده ای برای انتقال کارخانه سرب و روی واقع در 15 کیلومتری زنجان داشت به دلیل عدم همراهی برخی مسئولان با وی در این فرایند نتوانست کاری از پیش ببرد و هزینه کلان انتقال این کارخانه موجب شد انتقال این کارخانه در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

تلاش فعالان رسانه ای استان و همچنین موج گسترده اعتراضات مردمی باعث شد تا مسئولان که نتوانسته بودند به وعده چندین سال گذشته خود در زمینه انتقال کارخانه سرب و روی عمل کنند تعطیلی را تنها برای خود داشته باشند تا بگویند که کاری برای استان زنجان انجام داده اند.

مسئولان زنجانی که بعد از سالها و همچنین پیگیریهای گسترده همواره به این موضوع بی اعتنا بودند امروز در حالی راضی به تعطیلی کارخانه سرب و روی شده اند که حجم گسترده آلودگی این کارخانه توسط کارشناسان تائید شده است.

مسئولان استان که خبرنگاران را به صورت های مختلف متهم به مخالفت با توسعه استان و مقابله با اشتغال استان می کنند باید تلاش کنند به مسئولیت های ذاتی خود به نحوه احسن عمل کنند و به جای متهم کردن فعالان رسانه دقت بیشتری در فرایند اشتغالزایی استان داشته باشند.

هیچ یک از فعالان رسانه ای استان با به خطر افتادن روند توسعه استان و اشتغال استان موافق نیستند و در مقطعی که حجم عظیم مشکلات اقتصادی و صنعتی در شرایط کنونی بر مردم فشار می آورد، مطالبه و خواسته فعالان رسانه ای استان، انتقال کارخانه به محل جدید و فراهم کردن شرایط آن بود که استاندار زنجان با وعده انتقالی که داده بود آن را در منطقه "چپ چپ" کلنگ زنی کرده بود.

بی شک کسی در حسن نیت و دلسوزی استاندار زنجان شکی ندارد ولی چراهایی در عدم انتقال این کارخانه وجود دارد که مسئولان به جای پاسخگویی به آن در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی و ضعف خود هستند.