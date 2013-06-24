انتقال کارخانه سرب و روی به مناطق دور دست اولین مطالبه مردم زنجان از دولت جدید است

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت موضوع جابجایی سرب و روی وآلودگی هوای شهر برای مردم افزود: با توجه به اهمیتی که این موضع در بین مردم استان دارد ما نیز این مساله را در اولویت کار ها و پیگیری های خود قرار داده اییم.

وی با بیان اینکه همواره در سخنانی ها و جلسات خصوصی پیگیر جابجایی کارخانه سرب و روی به مکانی مناسب است، افزود: پروژه بزرگ پالایشگاه و پتروشیمی نیز از جمله موضوعاتی است که باید در اولویت کارهای دولت جدید قرار گیرد چرا که این پروژه ها جزو مطالبات اصلی مردم زنجان هستند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت دوخطه کردن راه آهن تهران به شمال غرب ادامه داد: تحقق این موضوع برای من از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تحقق موجبات کاهش مصرف انرژی و تلفات جاده ای فرهم خواهد شد.

علیمردانی تحقق دوخطه شدن ریل تهران به شمال غرب را به عث سرازیر شدن سرمایه گزاران به استان دانست و افزود: این موضع را با نمایندگان استان های البرز، قزوین، آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل و حتی همان و کردستان در میان گذاشته ام و همگی اعتقاد داریم که باید باهم پیگیر تحقق این امر باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر طرح و پروژه ای واجب تر از دوخطه کردن راه آهن تهران به شمال غرب برای استان وجود ندارد گفت: من متعجبم که چرا که پروژه در دولت های قبلی محقق نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اجرای پروژه دوخطه کردن ریل تهران به شمال غرب نیاز به هزینه زیادی ندارد اظهار داشت: مسیر صاف است و نیازی به برداشتن کوه و یا حفر تونلی نیست.

علیمردانی تاکید کرد: در عصر حاضر زمان این نیست که مردم زنجان برای عزیمت به تهران 4 ساعت در راه باشند و این مسیر باید به دو ساعت کاهش یابد و همه اینها در حالی است که تحقق این پروژه باعث رفاه حال مردم و تحول منطقه خواهد شد.

وی پروژه سیمان خمسه و تکمیل سد ها را از دیگر مطالبات اولویت دار استان از دولت جدید عنوان کرد و ادامه داد: برای ایجاد تحول در استان به اجرایی کردن چند طرح عظیم در استان نیاز است تا از رکود و میزان بی کاری در استان کاسته شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی استفاده صحیح از همه ظرفیت های استان را برای ایجاد تحول و پیشرفت ضروری دانست و تاکید کرد: در حال حاضر برخی از واحد های صنعتی و کارخانه ها با 50 و یا 30 درصد ظرفیت خود به فعالیت می پردازند که این ظرفیت باید به 100 درصد افزایش یابد.

علیمردانی با ابراز ناراحتی از شعار زدگی در بین مسئولان گفت: امیدوارم شعارهایی عجیب و غریب ندهیم تا از عهده انجامشان بر نیاییم.

وی یادآورشد: دولت جدید باید برنامه ریزی های خود را در حداقل زمان به انجامرساند. آنچه که ما و مردم را ناراحت می کند آغاز طرح هایی ه خیلی دیر به پایان می رسد و یا اصلا به پایان نمی رسد.