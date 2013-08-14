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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

جوابیه دری نجف آبادی درباره اظهارات یک نماینده در مجلس قرائت شد

جوابیه دری نجف آبادی درباره اظهارات یک نماینده در مجلس قرائت شد

وزیر اطلاعات دولت خاتمی در جوابیه ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد، اظهارات نماینده تهران در خصوص عملکرد وزارتخانه اطلاعات در دوران خاتمی را ناصواب و خلاف مصالح ملی خواند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، جوابیه آیت الله دری نجف آبادی به اظهارات حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس قرائت شد.

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

متاسفانه در صحبت های آقای رسایی به صورت غیرمستقیم نسبت به وزارت اطلاعات، تحلیل های غلط و ناصوابی ارائه شد که اولا خلاف واقع و به دور از حقیقت است و ثانیا خلاف مصالح کشور می باشد، ثالثا تحلیل و مقایسه ها نیز دور از واقعیت بوده و نباید برای تخریب وزیر پیشنهادی، خدمات دیگران را زیر سئوال برد و آنان را تخریب کرد.

دری نجف آبادی

بر اساس این گزارش، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با تاکید بر اینکه وی از تجربه و سابقه لازم برای تصدی این وزارتخانه برخوردار نیست، وزیر اطلاعات سال 76 را نیز دارای چنین ویژگی هایی خواند و دلایل فتنه آن سالها را نیز بی تجربگی وزیر اطلاعات و برخی باندها در وزارت اطلاعات خواند.

کد مطلب 2115357

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