بی نیازی از واردات داروهای تحریمی از مصداقهای حماسه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر ، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي در خبطه هاي نماز جمعه در مصلی اراك افزود: پزشکان ایرانی به پیشرفت‌های خوبی در پزشکی دست یافته است اما در رابطه با کمبود دارو مشکلاتی در کشور وجود دارد که باید پزشکان و مسئولین واردات و تولید این داروهای کمیاب را برای بیماران نیازمند حل کنند.

وی ضمن درخواست از وزیر بهداشت برای رسیدگی به مشکلات دارو و درمان مردم اظهارداشت: شغل پزشكي عبادت است و اين قشر بايد همه تلاش خود را براي درمان بيماران به ويژه بيماران صعب العلاج به كار گيرند و از هيچ كوششي دريغ نكنند.

آيت الله دري نجف آبادي با اشاره به اینکه در اسلام نجات جان یک نفر ولو غیر مسلمان عبادت محسوب می شود اضافه كرد: اسلام براي پزشك و افرادي كه در راستاي نجات جان ديگران تلاش مي كنند اهميت و ارزش ويژه اي قائل شده و اين افراد بايد قدر خود را بدانند.

حل مشكلات كشور نيازمند وحدت مسئولان است

وي با بيان اينكه دولت جديد بايد در راستاي عملياتي كردن وعده هاي خود تلاش كند، اضافه كرد: حل مشكلات كشور از جمله مسائل اقتصادي نيازمند وحدت مسئولان است.



امام جمعه اراک خاطر نشان کرد: مسوولان نظام بايد وحدت یکدیگر کمک کنند تا مشكلات داخلي از جمله مسائل اقتصادي كشور را حل و در بعد بين المللي نيز عزت، كرامت، عظمت، سربلندي و صلابت نظام را حفظ كنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اوضاع جهان اسلام و کشورهای اسلامی گفت: مصر بايد با توجه به موقعيت فعلي از تفرقه خودداري كنند و با وحدت اجتماعي بهترين اقدامات را انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: نكته اي كه در خصوص انقلاب مردم مصر بايد مورد توجه قرار گيرد توجه به خواست و اراده مردم است و دولت هاي خارجي بايد از دخالت هاي خود دست بردارند.

وی با يادآوري صدور حكم آزادي ديكتاتور مصر عنوان كرد: اين اقدام ضربه بزرگي به انقلاب اين كشور بود و در صورت آزادي حسني مبارك مصر بازگشت به عقب مي كند.

همه ما مسلمانان به فکر دنیای اسلام ودین اسلام باشیم

وی با تاکید بر اینکه باید همه ما مسلمانان به فکر دنیای اسلام ودین اسلام باشیم اظهارداشت: امروز اسلام دشمنان زیادی دارد از جمله سلفی‌ ها و تکفیری ها که دست به کشتار بی رحمانه می زنند و این مشکلات وظیفه‌ خطیری را بر عهده علما و دانشمندان جهان اسلام برای مباذزه با این خطرها قرار داده است.

امام جمعه اراک تاکید کرد: مسلمانان نباید اجازه دهند عده‌ای افراد تندرو به نام وهابی و تکفیری شیعیان را به خاک و خون کشیده و همه را به نفع اسرائیل غاصب به جان هم بیاندازند.

وی با اشاره به وقایع سوریه خاطر نشان کرد: کسانی که در سوریه دست به کشتار شیعیان می‌زنند باید بدانند تمام اقدامات وحشیانه آنان در تاریخ ثبت می‌شود، و آیندگان کسانی را که امروز مسلمانان بی‌گناه را در کشورهایی چون مصر و سوریه می‌کشند محکوم خواهند کرد.

دری نجف‌آبادی تاکید کرد: دولت یازدهم همسو با علمای ایرانی نباید اجازه دهد مسلمانان در کشورهای همسایه به دست دشمنان اسلام کشته شوند، دولت یازدهم باید جلوی کشتار مسلمانان و غیر مسلمانان بی‌گناه را بگیرد.

گفتنی است اشاره به هفته دولت و سالروز شهادت شهيد رجايي و شهيد باهنر، ایام ارتحال آیت‌الله العظمی بروجردی، شهادت حمزه سید‌الشهدا عموی پیامبر و شهدای جنگ بدر و ارتحال حضرت عبدالعظیم حسنی از دیگر محورهای سخنرانی خطیب جمعه اراک بود.