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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۳۴

هفته نخست لیگ برتر انگلیس؛

فولام در غیاب دژاگه پیروز شد/ شکست سنگین خانگی آرسنال

فولام در غیاب دژاگه پیروز شد/ شکست سنگین خانگی آرسنال

در دیدارهای همزمان روز نخست از فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم فولام در غیاب دژاگه در زمین ساندرلند به پیروزی دست یافت و آرسنال فصل را با شکست سنگین خانگی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای روز نخست از فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر امروز شنبه با برگزاری پنج دیدار همزمان ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم فولام در زمین ساندرلند به پیروزی یک بر صفر دست یافت. شاگردان مارتین یول در حالی فصل را با برد شروع کردند که اشکان دژاگه ملی‌پوش ایرانی در فهرست 18 نفره این تیم حضور نداشت.

در یکی دیگر از دیدارها تیم آرسنال در زمین خود با شکست سنگین 3 بر یک را مقابل آستون ویلان متحمل شد. ساوتهمپتون نیز با یک گل در زمین وست برومویچ برنده شد. وستهام با دو گل تیم تازه وارد کاردیف را برد و جدال تیم‌های نوریچ و اورتون با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت. از ساعت 21 نیز تیم‌های سوانسی و منچستر یونایتد به مصاف یکدیگر رفته‌اند. نتایج دیدارهای همزمان عصر امروز به شرح زیر است:

* آرسنال یک - آستون ویلا 3
گل‌ها: اولیور جیرود(6) برای آرسنال - کریستین بنتکه (22، 61 - پنالتی) و آنتونیو لونا(85) برای آستون ویلا - اخراج: لورن کوژییلنی(67- آرسنال)

* نوریچ 2 - اورتون 2
گل‌ها: استیون ویتکار(51) و ریکی فان وولفسوینکل(71) برای نوریچ - روس بارکلی(61) و سیاموس کولمن(65) برای اورتون

* ساندرلند صفر - فولام یک
گل: پاجتیم کاسامی

* وست برومویچ صفر - ساوتهمپتون یک
گل: ریکی لمبرت(90)

* وستهام 2 - کاردیف صفر
گل‌ها: جو کول(13) و کوین نولان(76)

کد مطلب 2117458

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