چهار نفر از اعضای باند وحشت کرمان به اعدام محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله سپهری گفت: اعضای باند وحشت هشت نفر بوده اند که چهار نفر از آنها به دلیل ارتکاب تجاوز به عنف در دادگاه کیفری استان کرمان به اعدام محکوم شده اند که در پی اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: اعضای این باند هشت نفر بوده اند که از مجموع اعضای هشت نفره این باند، چهار نفر اصلی بوده اند و در تمام جرایم حضور داشته اند و چهار نفر دیگر فرعی هستند که در جرایم این باند، در یک تا سه جرم شرکت داشته اند.

این مسئول قضایی در رابطه با جرائم این باند ابراز داشت: چندین فقره آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح و سرقت با سلاح سرد از جمله جرائم این باند بوده است که رسیدگی به این موضوعات در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در مرحله نهایی و صدور کیفرخواست است.

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان با بیان اینکه این باند حدود یکسال در کرمان فعالیت داشته و توسط پلیس آگاهی متلاشی شده است، بیان داشت: قدرت نمایی و خشونت حداکثری، اصل و محور کار اعضای باند مخوف وحشت بوده است و از پلیس آگاهی کرمان در خصوص دستگیری به موقع متهمان قدردانی بعمل می آید.



