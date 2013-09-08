خيران سلامت خراسان شمالي 36 ميليارد ريال كمك كردند

عليرضا صفاري در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی از سال 89 به منظور فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت استان و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک‌ها، مشارکت‌های مردمی و هدایت کمک‌ها به اولویت‌های حوزه سلامت، راه اندازي شد.

وی اظهار داشت: اين مجمع در این مدت فعالیت‌هایی چون اهدا زمین برای ساخت مراکز درمانی در سطح استان، ایجاد بخش‌های تخصصی و خرید تجهیزات مورد نیاز در مراکز درمانی استان، ایجاد و تجهیز مراکز درمانی و ... را اجرا كرده است.

صفاري بهره گیری از توانمندی‌ های مادی و معنوی خیرین در گسترش امور سلامت جامعه با ایجاد فرهنگ پیشگیری مقدم بر درمان و نیز احداث، تکمیل، ترمیم و همیاری در امور مربوط به مراکز بهداشتی درمانی و توسعه خدمات پیشگیری برای ارتقای سلامت و کاهش بیماری‌ ها را از اهداف کلی و اساسی مجمع خیرین سلامت ذكر كرد.

وي در ادامه در مورد فعاليت مجمع خيرين سلامت خراسان شمالي در سال جاري، عنوان كرد: از ابتداي امسال تاكنون خيران اين مجمع بيش از 36 ميليارد و 200 ميليون ريال در قالب وجه نقد، اهداي زمين براي احداث مراكز بهداشتي و درماني و خريد تجهيزات كمك كرده اند.

به گفته صفاري ساخت اورژانس، تهيه دستگاه شوك، خريد آمبولانس و ... از جمله نيازهاي فعلي حوزه سلامت استان محسوب مي شود كه براي انجام اين امور نياز به مساعدت خيرين سلامت وجود دارد.

وي اضافه كرد: در اين راستا تاكنون پيگيري هاي مناسبي به منظور جذب بخشی از خدمات و کمک‌ های خیرین به مراکز درمانی خراسان شمالی انجام شده که به واسطه اين تلاش ها موارد متعددي كمك در قالب اهدای زمین برای ساخت مراکز درمانی و ایجاد بخش های تخصصی و تجهیزات مورد لزوم در مراکز درمانی استان از سوی خیرین صورت گرفته است.