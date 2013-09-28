احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت اظهار کرد: 80 نفر از جوانان استان در مرحله استانی این مسابقه شرکت کردند که از این تعداد 26 نفر شامل 3 نفر زن و 23 نفر مرد به مرحله کشوری راه یافتند.

وی با بیان اینکه مرحله استانی مسابقات ملی مهارت شهریورماه گذشته همزمان با سراسر کشور در استان قم برگزار شد، افزود: مرحله استانی مسابقات به صورت عملی و در دو روز برگزار شد که برگزیدگان در مرحله استانی در 20 رشته به رقابت پرداختند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم ادامه داد: رشته های ساخت و تولید تیمی، طراحی صنعتی، طراحی فضای سبز، تبرید ‌و تهویه، فرز، تاسیسات الکتریکی، فناوری اتومبیل، طراحی وب، لوله‌کشی گرمایشی، مکاترونیک، آجر چینی، خیاطی (فناوری مد)، آشپزی، فناوری طراحی گرافیک و کاشی‌کاری ‌دیوار ‌و کف، کنترل صنعتی، شبکه، اتصالات چوبی و نرم افزار تجارت و الکترونیک از رشته های این مسابقه بود.

عطارنیا تصریح کرد: برگزیدگان مرحله کشوری پس ازگذراندن دوره های تکمیلی و شرکت در اردوهای آمادگی برای شرکت در مسابقات بین المللی مهارت در سال 2015 به کشور برزیل اعزام خواهند شد.

وی کشف استعدادهای حرفه‌ای جوانان و نوجوانان و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی مهارت را هدف از برگزاری این مسابقات عنوان کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم اظهار کرد: ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی جزو سیاست‌های کلی اشتغال در کشور است.

عطارنیا با بیان اینکه مسابقات ملی مهارت یکی از مهم ترین راه های دستیابی به هدف کارآفرینی است یادآور شد: ایجاد شبکه نخبگان در حوزه مهارتی کشور یکی دیگر از برنامه‌های برگزاری این مسابقات است.

