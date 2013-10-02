کاهش طلاب جدیدالورود در مدرسه حقاني قم/ ارتقاي کیفی خدمات در اولويت است

حجت‌الاسلام سید محمد واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی طلاب جدیدالورود حوزه علمیه، ضمن تأکید بر حساسیت این مقطع تحصیلی برای طلاب پایه اول، از آن به عنوان پی‌ریزی اولیه علمی و معنوی یاد کرد و گفت: دوره‌ای با عنوان تثبیت ویژه پذیرفته شدگان در آزمون های حوزه علمیه به منظور توانایی مطابقت خود با شرایط طلبگی برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه دوره تثبیت برای نخستین بار برگزار شد افزود: به دلیل اینکه برخی طلاب پس از دوره تثبیت به اختیار خود یا عدم توانایی در کسب حداقل‌های امتیازات علمی و اخلاقی و... از ادامه حضور در حوزه امتناع می‌كنند دوره تثبیت در تابستان برگزار شد تا این افراد در ادامه تحصیل خود در دبیرستان یا دانشگاه دچار مشکل نشوند.

وی افزود: اجرای دوره میثاق با طلبگی به مدت 10 روز توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه قم نیز از برنامه‌های دیگری بود که برای طلاب پایه اول پیش از شروع سال تحصیلی برگزار شده است.

در این دوره طلاب نکاتی در مورد فضای علمی، معنوی، فرهنگی، ساختار اجرایی و آموزشی فرا گرفته‌اند و همچنین با موضوعاتی همچون چرایی طلبه شدن علوم دینی و معرفتی، تشریح شرایط، بیان سختی‌های پذیرفتن این مسئولیت خطیر و آینده یک طلبه نیز آشنا شده‌اند.

كاهش طلاب جديدالورود

رئيس مدرسه علميه حقاني با اشاره به کاهش تعداد طلاب پذیرفته شده در این مدرسه نسبت سال گذشته اظهار کرد: با توجه به افزایش کمی برنامه‌ها به منظور ارتقاي کیفی، تعداد طلبه‌های جديد الورود این مدرسه از حدود 55 نفر به حدود 35 نفر كاهش يافت تا بتوانیم خدمات مفید و ارزنده تری ارائه دهیم.

وي با اشاره به اینکه این مدرسه علاوه بر ابلاغیات مرکز مدیرت حوزه‌های علمیه استان همه ساله ویژه برنامه‌های متنوع دیگری برای طلاب پایه اول در نظر می‌گیرد اظهار کرد: حفظ موضوعی قرآن، دوره هویت طلبگی، انس با کتاب و سنت، کارگاه‌های ادبیات، مطالعه موفق، مهارت‌های تحصیلی، مهارت‌های پژوهشی بخشی از این برنامه‌هاست.

4 ویژه برنامه

رئیس موسسه عسکریین(ع) گفت: امسال علاوه بر ابلاغیات و آنچه همه ساله در این مدرسه به طور فوق العاده اجرا می‌شده است 4 برنامه ویژه نیز از جمله مباحثه متمرکز با درنظرگرفتن یک استاد برای هر 12 طلبه با هدف انتظام ظاهری و ارتقای محتوایی مباحث، برنامه تجوید و لحن الصلاة که در آن همه طلبه‌ها در دوره یک ماهه پس از شرکت در آزمون تست نماز باید نسبت به بر طرف کردن اشکالات آنها اقدام کنند و شکل گیری تیم مشاوران پایه اول با ارائه مشاوره در زمینه‌های مختلف علمی تحصیلی و... طلاب توسط پنج نفر از طلبه‌های پایه 10 زیرنظر حجت‌الاسلام ایمانی از مهم ترین این برنامه‌هاست.

وی در مورد علت اجرای این حجم گسترده از فعالیت‌ها علاوه بر تدریس واحدهای درسی تعریف شده اظهار کرد: آینده تحولات فرهنگ تشیع و کشور نیازمند نیروهای کارآمد، مومن و متخصص است یعنی کارشناسان دینی که بتوانند تحول آفرین باشند و این تحول نیازمند جامعیت است بر این اساس برنامه‌های مدرسه طوری تعریف شده که علم داران فردای تشیع تحول آفرین باشند.

انتقاد از افزایش پذیرش طلبه در شهرستان‌ها

مدیر مدرسه علمیه حقانی نسبت به افزایش پذیرش طلبه در شهرستان‌ها انتقاد کرد و گفت: من معتقدم حوزه علمیه قم می‌تواند طلبه در طراز دنیای حاضر تربیت کند.

وی ادامه داد: شهرستان‌ها نرم افزار لازم این کار را در حد حوزه علمیه قم ندارند بنابراین ظرفیت‌های مستعد از پذیرفته شدگان باید از فضای برتر حوزه قم بهره‌مند شوند.

رئیس موسسه عسکریین(ع) گفت: غیر از امکانات کم شهرستان‌ها محیط پیرامونی شهرستان‌ها از نظر تربیت معنوی نیز برای پرورش طلاب ویژه مناسب نیست. پس نباید به صرف سخت افزار از قبیل ساختمان و امکانات مالی این همه به پذیرش شهرستان‌ها دامن زد.

مدرسه علمیه حقانی یکی از موفق ترین مدارس علمیه کشور در امر پرورش کارشناسان دینی کارآمد است.

