37.9میلیارد دلار ارزش مبادلات بازرگانی/ صادرات 18 و واردات 20 میلیارد دلار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایرات كارنامه تجارت خارجي در نيمسال اول سالجاري را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش كل تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران در نيمسال اول سالجاري به 37 ميليارد و 907 ميليون دلار رسيد. در مدت ياد شده در مجموع 17 ميليارد و 972 ميليون دلار انواع كالا از كشور صادر و 19 ميليارد و 935 ميليون دلار وارد كشور شد.

مقايسه ارقام مربوط به صادرات و واردات نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي 59/13 درصد و واردات كشورمان 4/25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. همچنين وزن كالاهاي صادراتي و وارداتي در شش ماهه اول سالجاري به ترتيب به 41 ميليون و 659 هزار تن و 13 ميليون و 241 هزار تن رسيد كه از اين نظر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 41/9 درصد افزايش و 26/31 درصد كاهش داشته است.

عمده‌ترين اقلام وارداتي

اين گزارش مي‌افزايد: برنج به ارزش يك ميليارد و 289 ميليون دلار و اختصاص سهمي معادل 47/6 درصد از كل واردات در رتبه اول جاي گرفته است و كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد از سويا جايگاه دوم را با 755 ميليون دلار و سهم ارزشي 79/3 درصد به خود اختصاص داده است.

همچنين دانه ذرت دامي با 505 ميليون دلار و اختصاص سهمي معادل 53/2 درصد، گندم با 447 ميليون دلار و سهم ارزشي 24/2 درصد و وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز با ارزش 371 ميليون دلار و سهم ارزشي 86/1 درصد به ترتيب رتبه‌هاي بعدي را در بين عمده‌ترين اقلام وارداتي كشور به خود اختصاص داده‌اند. براساس اين گزارش در شش ماهه اول سالجاري امارات متحده عربي عمده‌ترين شريك تجاري ايران در حوزه واردات بوده است.

در اين مدت امارات متحده عربي در مجموع 4ميليارد و 6ميليون دلار انواع كالا به ايران صادر كرد و 1/20 درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داد. پس از آن چين با 3ميليارد و 742ميليون دلار و با اختصاص 77/18درصد سهم ارزشي، هند با يك ميليارد و 937ميليون دلار و 71/9 درصد، جمهوري كره با يك ميليارد و 744ميليون دلار و 75/8درصد و تركيه با يك ميليارد و 724ميليون دلار و 65/8درصد سهم ارزشي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

صادرات

اين گزارش مي‌افزايد: عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل سنگ آهن به ارزش 652ميليون دلار، اوره به ارزش 609 ميليون دلار و متانول به ارزش 559 ميليون دلار بوده است.

اين گزارش در خصوص تركيب كالاهاي صادراتي به تفكيك ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و ساير كالاها مي‌افزايد: در شش‌ماهه نخست سال جاري از مجموع صادرات غيرنفتي، 3ميليارد و 385ميليون دلار به ميعانات گازي، 4ميليارد و 841ميليون دلار به محصولات پتروشيمي و 9ميليارد و 746ميليون دلار به ساير كالاها اختصاص داشته است.

همچنين در اين مدت بيشترين ميزان كالاي صادراتي به كشور چين صادر شد. واردات چين از ايران در نيمسال اول سالجاري به ميزان 3ميليارد و 85ميليون دلار انواع كالا بوده است و در مجموع 15/21 درصد از ارزش كل صادرات كشورمان را به خود اختصاص داد. عراق با 2 ميليارد و 868 ميليون دلار و 66/19 درصد سهم در رتبه دوم جاي گرفت و پس از آن كشورهاي امارات متحده عربي با يك ميليارد و 762 ميليون دلار و سهمي معادل 08/12 درصد، افغانستان با يك ميليارد و 246 ميليون دلار و 54/8 درصد سهم و هند با يك ميليارد و 217 ميليون دلار و سهم 35/8 درصدي جايگاه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند.