به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری اظهار کرد: مساله تأمین مالی در اقتصاد پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. طی ۳ سال گذشته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تلاش کردن تا فرایند تأمین مالی کوتاه مدت را تسهیل و تسریع بخشند که یکی از این گزینه‌ها اوراق گام بود. امسال نیز اوراق گام به عنوان مهم‌ترین گزینه برای تأمین مالی محسوب می‌شود و متناسب با استقبال متقاضیان در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فکتورینگ، تصریح کرد: «اوراق گام» یکی از گزینه‌های تأمین مالی زنجیره تولید بوده که موضوع فکتورینگ مربوط به مطالبات قرار دادی است و فرایند مربوط به اجرای آن، بین سه دستگاه ذکر شده توافق شده و دستورالعمل آن موجود است؛ البته ناگفته نماند، شیوه فکتورینگ در اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته خواهد شد.

وی در خصوص افزایش بودجه فرهنگی کشور گفت: دولت سیزدهم به موضوع توسعه فرهنگ توجه ویژه‌ای داشته و در سال گذشته تبصره‌ای در قانون بودجه قرار گرفت که بنا شد درصدی از درآمد بانک و دستگاه‌های اجرایی صرف امور مربوط به توسعه فرهنگی شود اما به دلیل اینکه در حکم قانون به‌صورت الزام‌آور ذکر نشده بود، متأسفانه شاهد اتفاقی در این خصوص نبودیم اما به هر حال ۳۰ هزار میلیارد بودجه برای توسعه فرهنگی در نظر گرفته شده است.

صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ به‌زودی

منظور در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان افزود: حقوق یک بخشی از بازنشستگان توسط صندوق‌های دولتی و بخشی دیگر توسط صندوق‌های غیر دولتی پرداخت می‌شود. در قانون برنامه توسعه هفتم برای بخش‌های دولتی بودجه‌ای در نظر گرفتیم تا به صورت مداوم و بدون خلل حقوق پرداخت شود؛ به طوری که در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم ۶۰ درصد اجرایی شود که منابع آن در قانون بودجه امسال دیده شده است.

معاون رئیس جمهور افزود: در بودجه امسال یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردیم تا از این محل ۵۰ هزار میلیارد تومان به حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کند.

منظور تاکید کرد: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق‌های بازنشستگی شروع شده که در روزهای آینده تکمیل خواهد شد. مقدمات اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهند و از ابتدای سال اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی هم گفت: تأمین اجتماعی در ارتباط با صدور احکام همسان‌سازی اقدام می‌کند و در قانون بودجه پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا این موضوع اجرایی شود که در حال برگزاری جلسات هستیم تا نحوه پرداخت به این مبلغ نهایی شود.

معوقات پرداخت می‌شود

منظور همچنین تصریح کرد: برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همسان‌سازی انجام می‌شود، البته با توجه به اینکه ممکن است منابع قابل توجهی نیاز باشد، در قانون بودجه پیش‌بینی شد تا ۱۳۰ همت از بدهی‌های قبلی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

امسال کسری بودجه نخواهیم داشت

وی در ادامه اظهار کرد: زمانی که رشد بودجه را غیر واقعی بینیم قطعاً برخی از اهداف تحقق پیدا نمی‌کند، اما امسال دولت تلاش کرد منابع را واقعی ببیند و بر اساس پیش بینی‌ها کسری بودجه نخواهیم داشت زیرا منابع ما پایدار و حدود ۲۳ درصد بودجه عمومی رشد داشته که در برخی سال‌ها این رشد به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت از کسری بودجه پنهان اجتناب کرده است، منابع واگذاری شر کت‌های دولتی نصف شده و منابع حاصل از مواد سازی نیز پنجاه درصد کاهش یافت تا منابع موهومی در بودجه وارد نشود.

عملکرد منابع هدفمندی یارانه ۹۰ درصد است

منظور در خصوص بودجه هدفمندی یارانه‌ها هم گفت: بر اساس آنچه که به عنوان جدول ۸ پیش‌بینی کردیم، انتظار می‌رود بودجه هدفمندی تحقق یابد؛ زیرا سال گذشته طبق پیش‌بینی‌ها، عدد مربوط به بند هدفمندی تحقق پیدا کرد و امسال نیز مطابق با برنامه‌ریزی‌های مربوط به فروش نفت این بودجه تحقق می‌یابد. البته دولت دائماً در حال بررسی وضعیت بودجه است.

وی تصریح کرد: عملکرد منابع هدفمندی یارانه بالغ بر ۹۰ درصد بوده است. این منابع عمدتاً از محل صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد و بر این اساس امسال نگرانی چندانی در این بخش نخواهیم داشت. البته باید یادآوری کنم در جهت جلوگیری از قاچاق و مدیریت مصرف یک سامانه در مورد توزیع سوخت گازوئیل ایجاد شده تا تخصیص سوخت بر اساس پیمایش انجام شود. ۱۳ طرح غیر قیمتی در حوزه سوخت در شورای اقتصاد تصویب شده است. بازار بهینه سازی انرژی یکی از این مصوبات است که کمک می‌کند منابع مازاد انرژی آزاد و در اختیار حوزه صادرات جهت کمک به تأمین حداکثری منابع هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد.

تخصیص ۴۰۰ همت برای دو هزار پروژه عمرانی

وی در خصوص اتمام پروژه‌های عمرانی دولت‌های پیشین در دولت سیزدهم، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم به ترتیب ۱۴۲، ۲۸۸ و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شد که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای دو هزار پروژه عمرانی (کوچک و بزرگ) تحقق یافته نیز اختصاص دادیم؛ به طور مثال آزادراه شیراز - اصفهان اصفهان-شیراز و سد «قیزقلعه سی» پس‌از دو دهه یا انتقال آب به دریاچه ارومیه که باعث احیای مجدد آن پس‌از ۸ سال از جمله پروژه‌هایی بود که در دولت سیزدهم به اتمام رسید.

سهم نفت در بودجه ۲۰ درصد است

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: امسال سهم نفت در بودجه کشور کاهش داشته به طوری که کل سهم نفت در بودجه ۲۰ درصد است که این موضوع گام بزرگی در خصوص نفت‌زدایی در بودجه به شمار می‌رود. انتظار می‌رود درآمد حاصل از فروش نفت در راستای توسعه کشور هزینه شود.

منظور افزود: با توجه به میزان صادرات نفتی که پیش بینی کردیم، سهم دولت از صادرات نفت حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده‌ایم و فکر می‌کنیم صادرات نفت بتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.

وی ادامه داد: این نکته را باید متذکر شوم که هر بشکه نفت هم اکنون بیش از ۷۱ دلار قیمت داشته که بیش از پیش بینی اولیه قیمت نفت در بودجه سال ۱۴۰۳ است.

اختصاص بودجه ۷ همتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

منظور در ادامه اظهار کرد: برای نخستین بار هفت هزار میلیارد تومان بودجه برای شرکت‌های دانش بنیان در راستای جهش دانش کشور در نظر گرفته شده است. در برنامه توسعه هفتم بی‌شک شاهد تحولات چشمگیر در تمام زمینه‌های موجود خواهیم بود و انتظار می‌رود موارد باقی مانده از بودجه طی روزهای آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.

روی منابع اصلاح معافیت مالیاتی حساب نکرده بودیم

معاون رئیس جمهور در خصوص دلایل عقب نشینی سازمان برنامه از سقف معافیت‌های مالیاتی (تا ۵۰۰ میلیارد تومان) که در بند س تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ آمده بود، گفت: شرکت‌هایی که قصد سرمایه گذاری می‌کنند بر حسب محاسبات و معافیت‌های مالیاتی که در قانون پیش بینی شده، محاسبات خود را انجام می‌دهند. ما نمی‌توانیم با یک تصمیم یکباره این محاسبات را بر هم بزنیم. همانطور که دیدید، یکی از دلایل ریزش بورس همین بند س تبصره ۶ بود که معافیت‌ها یکباره لغو شد. این بند توسط نمایندگان مجلس در بودجه گنجانده شده بود که توسط خود آنها نیز لغو شد.

وی ادامه داد: ما از ابتدای روی منابع بند س تبصره ۶ حساب نکرده بودیم و این تصمیم از ابتدا اشتباه بوده است. همچنین منابعی که روی آن حساب کردیم سایر منابع مالیاتی است که در گذشته وجود داشته است. ما اقداماتی یکباره که نظم و ذهنیت سرمایه گذاران رو برهم بزند، نمی‌پذیریم و خرسندیم که نمایندگان این بند را اصلاح کردند. توجه کنید که ما روی منابع مالی این مصوبه حساب نکرده‌ایم و جزو منابع ما نبود که حالا بگوییم آن را از دست داده‌ایم.

تمرکز بر راهکارهای «غیرقیمتی» برای کنترل مصرف سوخت

منظور همچنین گفت: دولت تلاش کرد تا با صرفه‌جویی مصارف انرژی، منابع نفت و گاز را افزایش دهد؛ برای نمونه، سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم تا نفت و گاز را بر اساس پیمایش به مصارف حمل و نقل تخصیص دهیم. این موارد به کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند تا در مقابل بتوانیم میزان صادرات را افزایش دهیم.

وی افزود: برای کنترل مصرف، تمرکز ما بر راهکارهای غیرقیمتی است، در همین جهت راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی نیز کمک خواهد کرد تا از منابع انرژی استفاده بهتری صورت دهیم.

تداوم طرح کالابرگ الکترونیک

منظور در خصوص تداوم طرح کالابرگ الکترونیک گفت: دولت مصوبه‌ای در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال تصویب کرد که ۲۰ همت برای کالابرگ تأمین و این روند ادامه‌دار خواهد بود و دهک‌های پایین کشور می‌توانند بدون توجه به بازار آزاد اقلام خود را با استفاده از کالابرگ با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود دولت سعی دارد قیمت ۱۱ قلم کلاهی خوراکی برای اقشار کم درآمد بر اساس نرخ سال قبل باشد و اطمینان خاطر برای آنها فراهم شود.

رفع ۷۰۰ نقطه حادثه خیز

وی در مورد رفع نقاط حادثه خیز هم تصریح کرد: در سال گذشته ۷۰۰ نقطه حادثه خیز برطرف شد، در کشور نباید منابع انسانی در این زمینه از دست رود و بودجه‌های مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های کشور پیش‌بینی شده است

۴۲۲ همت از اوراق دولت قبل تسویه شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق اظهار کرد: انتشار اوراق یکی از روش‌های مطمئن و غیرتورمی برای تأمین مالی دولت به ویژه برای پروژه‌های عمرانی است. به صورت خالص ۴۲۲ همت در سه سال اخیر، اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل را پرداخت کرده‌ایم.

وی گفت: تنها در سال گذشته ۳۳۰ همت بازپرداخت اوراق دولت قبل انجام شد. سهم خالص اوراق از منابع بودجه در سه سال پایانی دولت قبل ۱۴ درصد بود اما در این دولت به ۵.۵ درصد کاهش یافته است.

پرداخت مطالبات گندمکاران؛ به زودی

منظور درباره مطالبات گندمکاران اظهار کرد: از نیمه دوم فروردین‌ماه کشاورزان گندم‌های خود را به دولت تحویل دادند که بر این اساس پول کشاورزان باید در چند ماه ابتدایی هر ساله پرداخت شود. در این راستا با توجه به منابعی که اخیراً اختصاص یافته در اسرع وقت مطالبات گندم‌کاران پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: منابع هدفمندی در طول سال محقق می‌شود اما این پرداخت باید در ابتدای سال انجام شود بر این اساس مجوزهایی اخذ شد تا پرداخت مطالبات گندم کاران از دو روز آینده آغاز شود.

ایجاد سامانه املاک و مستغلات بانکی

معاون رئیس جمهور در خصوص وضعیت بانک‌های خصوصی هم گفت: نظام بانکی قطعاً نیازمند تنظیم‌گری خواهد بود و بانک مرکزی با روندهای قانونی بر این بخش نظارت خواهد داشت. بر اساس برنامه هفتم ناترازی بانک‌ها باید به ۲۰ درصد ناترازی فعلی برسد و در نظر داریم تا سامانه املاک و مستغلات بانکی ایجاد شود تا میزان املاک بانک‌ها مشخص شود و ترجیح این است اموال بانکی در سبد دارایی‌های منجمد قرار نگیرد تا تسهیلات بهتری از سوی بانک‌ها به متقاضیان اعطا شود.

نگاه دولت حمایت از بازار سرمایه است

وی در ادامه عنوان کرد: امیدوار هستیم که نگرانی‌هایی که در این یکی دو ماه که اتفاق افتاده به زودی بر طرف شود و ما هر گونه حمایتی که لازم باشد از بورس انجام می‌دهیم تا مردم با اطمینان بیشتر سرمایه‌های خود را وارد بورس کنند تا در بورس تأمین مالی پایدار و مطمئنی برای پیشرفت و توسعه کشور صورت بگیرد، قطعاً دولت کوتاهی نمی‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هفته گذشته در حضور معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ریاست جمهوری جلسه ستاد اقتصادی دولت را داشتیم که ۴ یا پنج مصوبه مهم برای حمایت از بورس در آنجا گذراندیم و قرار بر این شد که سخنگوی اقتصادی دولت آن را اطلاع رسانی کند. بنابراین، نگاه دولت حمایت از بازار سرمایه است و هر گونه اخلالی که باعث شود آرامش بازار سرمایه به هم بخورد مورد تأیید دولت نیست.

تهاتر برای تامین بنزین

منظور در خصوص واردات بنزین گفت: طبق مجوزهای صادر شده، وزارت نفت در خصوص تنظیم به موقع درباره تامین بنزین و… وظیفه دارد. سال قبل تهاتر فرآورده‌های نفتی در همین راستا انجام شد تا نیازمندی به بنزین در مقاطع مختلف سال مرتفع شود. بر این اساس از راهکار تهاتر برای تامین بنزین استفاده شده است.

واردات خودرو شتاب گرفت

وی درباره واردات خودرو تصریح کرد: شتاب واردات خودرو در سال جاری افزایش یافته است؛ تنظیم گری بازار خودرو توسط وزارت صمت در حال انجام است. به تازگی نیز ثبت نام خودروهای برقی آغاز شده است.

پایه مالیاتی جدید نداریم

وی بابیان اینکه پایه مالیاتی جدیدی نداریم، گفت: با اجرای قانون پایانه فروشگاهی، مالیات واقعی گرفته و تحقق مالیات مانند سال قبل وصول شود.

منظور در مورد رشد اقتصادی گفت: سال قبل رشد ۵.۷ درصد، سال قبل تر ۵ درصد و سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد بود.

اجرای ساختار جدید بودجه پس از ابلاغ برنامه هفتم

وی درباره اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه همواره از مطالبات رهبر معظم انقلاب بود که دولت سیزدهم به‌طور جدی در این موضوع وارد شد و یک سند کامل برای آن تدوین کرده است. البته در برنامه هفتم توسعه اصلاح ساختار بودجه پیش‌بینی شده و بعد از ابلاغ، این اصلاح ساختار اجرایی خواهد شد.

منظور افزود: برخی اقدامات دیگر در زمینه اصلاح ساختار بودجه، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی است. همچنین ایجاد حساب واحد خزانه برای شفافیت عملکرد مالی دستگاه‌ها اجرایی شد. اقدام دولت در جهت پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز حرکتی به سمت پرداخت‌های یکپارچه و شفاف دولت بود.

باید بازمانده از تحصیل به صفر برسد

وی رشد اقتصادی را ناشی از سرمایه انسانی دانست و گفت: باید بازمانده از تحصیل به صفر برسد و هیچ کودکی برای تحصیل مشکل نداشته باشد. خدمات بهداشت هزینه مردم به کمترین رقم در برنامه هفتم باید سهم مردم از درمان به ۲۵ درصد برسد.