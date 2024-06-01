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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۵۷

توسط نشر دانژه؛

ترجمه «روانشناسی روش اکت برای کودکان» روانه بازار نشر شد

ترجمه «روانشناسی روش اکت برای کودکان» روانه بازار نشر شد

کتاب «روانشناسی روش اکت برای کودکان» نوشته تامار بلک با ترجمه علی باغشاهی و مرتضی گلشنیان توسط نشر دانژه منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روانشناسی روش اکت برای کودکان» نوشته تامار بلک به تازگی با ترجمه علی باغشاهی و مرتضی گلشنیان توسط نشر دانژه منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب به گفته نویسنده‌اش، برای افزایش مهارت‌های حل مسئله و تفکر نوشته شده که به آنها در یادگیری روش اکتشافی و حل مسئله کمک می‌کند.

کتاب «روانشناسی روش اکت برای کودکان» به دنبال آموزش مهارت‌های حل مساله و تفکر انتقادی به کودکان از طریق بازی و فعالیت‌های عملی است. مترجمان کتاب پیش‌رو می‌گویند مطالعه این‌اثر می‌تواند به افزایش مهارت‌های حل مساله، تقویت تفکر انتقادی، افزایش اعتماد به نفس، تقویت مهارت‌های اجتماعی کودکان منجر شود.

کد مطلب 6124452

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