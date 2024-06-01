ترجمه «روانشناسی روش اکت برای کودکان» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روانشناسی روش اکت برای کودکان» نوشته تامار بلک به تازگی با ترجمه علی باغشاهی و مرتضی گلشنیان توسط نشر دانژه منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب به گفته نویسنده‌اش، برای افزایش مهارت‌های حل مسئله و تفکر نوشته شده که به آنها در یادگیری روش اکتشافی و حل مسئله کمک می‌کند.

کتاب «روانشناسی روش اکت برای کودکان» به دنبال آموزش مهارت‌های حل مساله و تفکر انتقادی به کودکان از طریق بازی و فعالیت‌های عملی است. مترجمان کتاب پیش‌رو می‌گویند مطالعه این‌اثر می‌تواند به افزایش مهارت‌های حل مساله، تقویت تفکر انتقادی، افزایش اعتماد به نفس، تقویت مهارت‌های اجتماعی کودکان منجر شود.