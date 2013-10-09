  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

زارعی نجفدری در گفتگو با مهر:

حضور ایران امسال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت مطلوب‌تر است/ طرح تازه‌ای درباره فروش کپی‌‌رایت

حضور ایران امسال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت مطلوب‌تر است/ طرح تازه‌ای درباره فروش کپی‌‌رایت

مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی از معرفی 270 عنوان کتاب از تولیدات این موسسه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به منظور فروش حق کپی‌رایت آنها خبر داد.

علی زارعی نجفدری، مدیر عامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی که به منظور شرکت در شصت و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت به آلمان سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار این نمایشگاه در روز جاری اظهار داشت: نمایشگاه امسال مانند نمایشگاه سال قبل در همان روز و موعد اعلام شده آغاز به کار کرد؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد امسال این نمایشگاه گسترده از سال قبل برگزار شده و ناشران ایرانی نیز تا جایی که من مشاهده کردم پرشمارتر و مناسب‌تر از سال قبل در این نمایشگاه حضور دارند.

وی افزود: موسسه انتشارات علمی و فرهنگی امسال با موضوع محوری ادبیات و نگاهی به ادبیات معاصر ایران در این نمایشگاه حاضر شده و بیشترین آثاری را که به معرفی آن خواهد پرداخت، در این زمینه است.

زارعی نجفدری تاکید کرد: موسسه انتشارات علمی و فرهنگی در نمایشگاه فرانکفورت امسال 270 عنوان اثر شامل 120 کتاب کاغذی و 150 عنوان کتاب دیجیتال را به مخاطبان نمایشگاه معرفی می‌کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه‌های ملاقات خود در حاشیه این نمایشگاه گفت: امروز با رئیس بخش ادبیات انتشارات گوته دیدار داشتم و فردا نیز با مسئول نمایندگی کتاب کشور برزیل در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ـ که میهمان ویژه این نمایشگاه است ـ دیداری خواهم داشت.

مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی، همچنین با اشاره به موضوع کپی‌رایت گفت: نامه‌ای با محوریت کپی‌رایت و در مقام دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان تنظیم کرده‌ایم که امیدوارم در صورت مهیا شدن امکان دیدار با رئیس نمایشگاه فرانکفورت، این نامه را به وی عرضه‌ کرده و پیشنهادهایمان را در مورد موضوع کپی‌رایت مطرح کنیم.

زارعی نجفدری پس از نمایشگاه کتاب فرانکفورت با سفر به پاریس از سه عنوان کتاب جدید منتشر شده توسط این موسسه در مراسمی با حضور دبیرکل یونسکو رونمایی می‌کند.

کد مطلب 2152642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها