علی زارعی نجفدری، مدیر عامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی که به منظور شرکت در شصت و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت به آلمان سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار این نمایشگاه در روز جاری اظهار داشت: نمایشگاه امسال مانند نمایشگاه سال قبل در همان روز و موعد اعلام شده آغاز به کار کرد؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد امسال این نمایشگاه گسترده از سال قبل برگزار شده و ناشران ایرانی نیز تا جایی که من مشاهده کردم پرشمارتر و مناسب‌تر از سال قبل در این نمایشگاه حضور دارند.

وی افزود: موسسه انتشارات علمی و فرهنگی امسال با موضوع محوری ادبیات و نگاهی به ادبیات معاصر ایران در این نمایشگاه حاضر شده و بیشترین آثاری را که به معرفی آن خواهد پرداخت، در این زمینه است.

زارعی نجفدری تاکید کرد: موسسه انتشارات علمی و فرهنگی در نمایشگاه فرانکفورت امسال 270 عنوان اثر شامل 120 کتاب کاغذی و 150 عنوان کتاب دیجیتال را به مخاطبان نمایشگاه معرفی می‌کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه‌های ملاقات خود در حاشیه این نمایشگاه گفت: امروز با رئیس بخش ادبیات انتشارات گوته دیدار داشتم و فردا نیز با مسئول نمایندگی کتاب کشور برزیل در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ـ که میهمان ویژه این نمایشگاه است ـ دیداری خواهم داشت.

مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی، همچنین با اشاره به موضوع کپی‌رایت گفت: نامه‌ای با محوریت کپی‌رایت و در مقام دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان تنظیم کرده‌ایم که امیدوارم در صورت مهیا شدن امکان دیدار با رئیس نمایشگاه فرانکفورت، این نامه را به وی عرضه‌ کرده و پیشنهادهایمان را در مورد موضوع کپی‌رایت مطرح کنیم.

زارعی نجفدری پس از نمایشگاه کتاب فرانکفورت با سفر به پاریس از سه عنوان کتاب جدید منتشر شده توسط این موسسه در مراسمی با حضور دبیرکل یونسکو رونمایی می‌کند.