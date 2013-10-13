به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی نجفدری در سخنان خود با اشاره به اینکه تولیدکنندگان فکر و علم، پدیدآورندگان کتاب و مخاطبان از اقشار مختلف جامعه، اساس و بنیان نشر را تشکیل میدهند، گفت: برای اینکه به اشتراکات حرفهای جهان نشر افزوده و از افتراقات آن کاسته شود، باید به نشر، نگاه فرازمانی، فرامکانی و فرانسلی داشته باشیم.
او در ادامه سخنان خود به بیان برخی از مهمترین اشتراکات و افتراقات این حوزه پرداخت. تألیف، ترجمه و اقتباس، موضوعیابی، تعامل حرفهای، چاپ اول و تولید علم، نسخهپردازی و ویرایش، حرفهای شدن نشر، کپیرایت، نشر الکترونیک، شکل و قالب، اقتصاد نشر، تیراژ تولید و توزیع، سرفصل موضوعاتی بود که مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی به تشریح آنها پرداخت.
زارعی نجفدری درباره ظرفیتها و فرصتهای همکاری ناشران در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی گفت: ظرفیتها و فرصتهای همکاری در سه حوزه ظرفیتها و فرصتهای علمی و همافزایی قابلیتهای دانش، ظرفیتها و فرصتهای فنی و توسعه دانش حرفهای و ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی و کاهش قیمت تمامشده کتاب قابل بررسی و پیگیری است.
انتشارات علمی و فرهنگی با 270 عنوان کتاب چاپی و الکترونیک خود به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت است. این نمایشگاه ساعت 6 عصر به وقت محلی به کار خود پایان میدهد.
نظر شما