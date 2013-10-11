الحاق بخش هایی از پارسیان به فارس غیر منطقی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با بیان اینکه متاسفانه برخی از طراحان جداسازی مناطقی از هرمزگان در این خصوص از رهبری خرج می کنند، عنوان کرد: بنده در این خصوص با دفتر مقام معظم رهبری صحبت کردم و دفتر ایشان ارتباط مسئله جداسازی مناطقی از هرمزگان با رهبر معظم انقلاب را قویا تکذیب کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه رئیس جمهور سابق کشورمان نیز به بنده می گفت طرح جداسازی مناطقی از هرمزگان باید اجرایی شود و این مسئله به دفتر رهبری ارتباط دارد در حالی که این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب قویا تکذیب شده و طراحان این مسئله نباید از رهبری برای کارهای خود خرج کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه انتقاد را حق مردم دانست و افزود: بنده در این خصوص صحبت هایی با وزیر سابق کشور داشتم که وی نتوانست بنده را در مورد جداسازی مناطقی از هرمزگان قانع کند و این نشان می دهد که این مسئله بر اساس عقل و منطق و قانع کننده نیست.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ایران یک کشور واحد است تصریح کرد: مگر در این کشور چند مملکت جداگانه وجود دارد که هر کس بخواهد قسمتی را برای خود جدا کند و باید توجه داشت که جشن گرفتن در یک استان دیگر برای این کار نیز منطقی نیست و نباید این گونه اقدامات انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ما با مردم استان فارس مشکلی نداریم اما این تصمیم نادرست است که برای سرمایه گذاری و توسعه قسمتی از یک استان را جدا کرده و به استان دیگر بدهند چون در حال حاضر سرمایه گذاران استان فارس به راحتی می توانند در این منطقه سرمایه گذاری کنند و این در حالی است که ما حتی بدنبال جذب سرمایه ها از خارج کشور نیز هستیم اما متاسفانه این طرح کاملا غیر منطقی در استان هرمزگان التهاب ایجاد کرده است.

امام جمعه بندرعباس در ادامه سخنان خود خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد و افزود: بنده از طرف مردم هرمزگان از شورای امنیت ملی کشور و سایر دستگاههای مسئول در این خصوص می خواهم تا هر چه زودتر در این تصمیم تجدیدنظر کنند تا نگرانی مردم هرمزگان نیز برطرف شود.

آیت الله نعیم آبادی همچنین با اشاره به برپایی تجمعات اعتراضی در خصوص جداسازی مناطقی از هرمزگان عنوان کرد: مردم حق دارند در این خصوص انتقادات خود را مطرح کنند اما در این میان نباید به کسی اهانت شود و بار دیگر تاکید می کنم که تصمیم جداسازی مناطقی از هرمزگان کاملا غیر منطقی بوده و در حالی که ما نیاز به یکپارچگی و وحدت داریم این مسئله به این وحدت آسیب می رساند و موجب عصبانیت مردم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت و بیان کرد: ماموران و کارکنان نیروی انتظامی نگهبانان امنیت کشور هستند و در حالی که مسئله امر به معروف و نهی از منکر کمی در جامعه کمرنگ شده ماموران این نیرو، این کار را انجام می دهند که باید در راستای دفاع از ارزشها و امنیت کشور مردم ونیروی انتظامی در کنار هم باشند.

آیت الله نعیم آبادی همچنین با اشاره به روز جهانی نابینایان خواستار استفاده از این قشر توانمند جامعه در ادارات و نهادهای مختلف شد.

وی با اشاره به هفته ملی ایمنی در برابر حوادث طبیعی گفت: این حوادث و بلایا جزئی از قوانین طبیعت است و در همه جا رخ می دهد و ما باید با فراهم کردن زیر ساخت ها برای مقابله منطقی با این حوادث خود را آماده و ایمنی لازم را در کشور ایجاد کنیم.

امام جمعه بندرعباس در پایان با گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان بر لزوم توجه بیشتر به مسائل تربیتی کودکان تاکید کرد.