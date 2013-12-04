به گزارش خبرنگار مهر، حجم بارش هاي 6 حوضه آبريز اصلي كشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون در مقایسه با دوره مشابه متوسط درازمدت 40 درصد كاهش يافت.

حجم بارش ها در 6 حوضه اصلي كشور در مقايسه با دوره درازمدت 40 درصد كاهش و در مقايسه با سال آبي گذشته 50 درصد افزايش داشته است. براساس اعلام شركت مديريت منابع آب ايران، میزان بارش ها در حوضه دریای خزر طی سال آبی جاری در مقايسه با دوره درازمدت 36 درصد كاهش يافته و در قیاس با مدت مشابه سال آبي گذشته، 92 درصد افزايش یافته است.

همچنين میزان بارش ها در هر 5 حوضه خليج فارس و درياي عمان، درياچه اروميه، فلات مركزي، مرزي شرق و سرخس طی سال آبی جاری در مقايسه با دوره درازمدت 100 درصد كاهش يافته است.

حجم بارش حوضه هاي درياي خزر از ابتدای سال آبی جاری تا 20 مهرماه جاري، 25 ميليمتر اعلام شده و تا زمان ذكر شده در ساير حوضه هاي آبريز كشور بارشي رخ نداده بود.