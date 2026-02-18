به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت مصر اعلام کرد که مصطفی المدبولی نخست وزیر این کشور روز گذشته قاهره را به مقصد واشنگتن ترک کرد تا به نیابت از رئیس جمهور مصر در نخستین نشست شورای به اصطلاح صلح غزه به ریاست ترامپ شرکت کند.

دولت این کشور همچنین تاکید کرد که مشارکت المدبولی در این نشست بنا به دعوت دولت آمریکا و در راستای تلاش های قاهره برای تحقق ثبات در منطقه انجام می شود.

این در حالی است که روزنامه فایننشال تایمز انگلیس گزارش داده بود اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با دعوت آمریکا برای پیوستن به این شورا مخالفت کرده اند چرا که نگران به حاشیه رانده شدن سازمان ملل در حل درگیری های بین المللی هستند.