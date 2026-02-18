به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الینا والتونن» وزیر امور خارجه فنلاند تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال بخشهایی از کرانه باختری را محکوم کرد.
وی با بیان اینکه این اقدامات با حقوق بینالملل مغایرت دارند، افزود: اقدامات اسرائیل موجب دور شدن هرچه بیشتر از راهحل دو کشوری می شود.
هشتاد کشور از جمله چین، کشورهای اروپایی، عربی و اسلامی در بیانیهای تصمیمات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کردند.
این کشورها در بیانیهای اعلام کردند: ما تصمیمات (رژیم) اسرائیل برای گسترش حضور غیرقانونی خود در کرانه باختری را محکوم میکنیم.
در این بیانیه آمده است: ما قویاً با هر نوع الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل مخالف هستیم.
این ۸۰ کشور تاکید کردند اقداماتی که با هدف گسترش شهرکسازیها انجام میشود باید فوراً لغو شود.
در این بیانیه همچنین آمده است: ما بار دیگر بر رد قاطعانه هرگونه اقدامی که با هدف تغییر ترکیب جمعیتی سرزمینهای فلسطینی اشغال شده در سال ۱۹۶۷ انجام شود، تأکید میکنیم.
مصوبات کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در ۸ فوریه ۲۰۲۶، تغییرات اساسی در سازوکارهای مدیریت و ثبت اراضی در کرانه باختری اشغالی ایجاد میکند که به گسترش شهرکسازی سرعت میبخشد و کنترل صهیونیستها بر آن را تسهیل میکند و اختیار تخریب منازل فلسطینی را افزایش میدهد.
از جمله این تصمیمات، لغو «قانون اردن» است که فروش املاک فلسطینیان به یهودیان را ممنوع میکند، رفع محرمانگی از سوابق اراضی و انتقال اختیارات برنامهریزی و ساختوساز در مناطق شهر الخلیل به یک مجموعه صهیونیستی موسوم به «اداره مدنی اسرائیل»، علاوه بر گسترش نظارت و تخریب منازل فلسطینی از دیگر مفاد این مصوبات است.
این تصمیمات که با هدف تسریع شهرکسازی و بلعیدن اراضی کرانه باختری به تصویب رسیده، با تلاشهای افرادی نظیر یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتمار بن گویر وزیر امور داخلی این رژیم به تصویب رسیدند.
