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۲۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

موسیقیدان قلابی قاچاقچی اسلحه بود

موسیقیدان قلابی قاچاقچی اسلحه بود

اسکورت کننده محموله های مواد مخدر این بار در پوشش موسیقیدان قصد انتقال محموله اسلحه به شرق کشور را شدت که با تیزهوشی ماموران به دام افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، 25 مهرماه امسال ماموران پلیس هنگام گشتزنی در یکی از پایانه های تهران به پسر شیک پوشی مشکوک شدند که یک ساک بزرگ گیتار را بر روی دوشش حمل می کرد. ماموران پلیس پسر جوان را زیر نظر گرفته و متوجه شدند او برای یکی از استان های مرزی کشور بلیت خریداری کرده است.

در ادامه متهم به کلانتری منتقل شده که در بازجویی ها گفت: 25 سال سن دارد و دانشجوی رشته مهندسی می باشد.

پسر جوان در ادامه گفت:  در یکی از روستاهای مرزی کشور زندگی می کند و به خاطر علاقه به رشته موسیقی به تهران آمده و پس از آموزش های حرفه ای قصد داشتم به زادگاهم بازگردم.

ماموران که متوجه رفتار مشکوک پسر جوان شده بودند اقدام به بازرسی ساک گیتار کرده و متوجه روزنه های ریزی در اطراف ساک شدند. با بریدن دیواره ساک یک قبضه اسلحه ژ-3 همراه 177تیر جنگی و یک قبضه اسلحه رولور با 12 تیر کشف شد.

در ادامه پرونده متهم در  اختیار ماموران پلیس امنیت قرار گرفت که مشخص ش پسر تبهکار چندین فقره سابقه حمل سلاح گرم و سرد را در پرونده خود دارد و اقدام به اسکورت محموله های مواد مخدر می کرد.

در حال حاضر تحقیقات از متهم در خصوص شناسایی جرایم او ادامه دارد.

 

کد مطلب 2158826

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