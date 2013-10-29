تولید فرش دستباف قم بیش از 10 درصد رشد یافت

غلامرضا اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تولید فرش دستباف استان قم طی سال جاری اظهار داشت: طی هفت ماهه اول امسال میزان تولید فرش دستباف استان قم علی رغم وجود مشکلات نه تنها کاهش نداشته بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10 درصد رشد داشته است.

وی کیفیت فرش دستباف قم را مورد توجه قرار داد و افزود: دلیل این افزایش تولید برجستگی فرش دستباف ابریشمی قم است که خواستاران زیادی دارد.

رئیس اتحادیه بافندگان و فروشندگان فرش دستباف استان قم در خصوص متراژ تولید فرش دستباف قم طی این مدت یادآور شد: با توجه به این که تولید فرش دستباف قم توسط بخش خصوصی صورت می گیرد در حال حاضر آمار مشخصی از متراژ فرش بافته شده در دست نیست.

فعالیت 40 هزار بافنده فرش دستباف در قم

وی تصریح کرد: در حال حاضر 40 هزار بافنده در استان قم مشغول تولید این هنر صنعت هستند که هر کدام از این بافندگان در طول سال به طور متوسط یک مترمربع فرش تمام ابریشم تولید می کنند.

اخوان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که 90 درصد فرش دستباف قم صادراتی است، افزود: در بخش تولید و صادرات فرش دستباف مشکلاتی از جمله ارز برگرداندن و نوسانات ارزی وجود دارد که به همین دلیل بازار این هنر صنعت یک نوع سنگینی پیدا کرده است.

