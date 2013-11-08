كاروانسراهاي تاريخي خراسان رضوي احياء مي شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: با هدف احياء و تغيير كاربري بناهاي تاريخي و حفظ ميراث كهن پارسي از سرمايه گذاران دعوت به عمل مي آيد از اين ظرفيت عظيم جهت توسعه صنعت گردشگري استفاده كنند.

رجبعلي لباف خانيكي اظهار کرد: بسياري از بناهاي تاريخي خراسان رضوي و مشهد به دليل ورود سالانه بيش از 25ميليون نفر به مشهد قابليت تبديل به اماكن اقامتي سنتي، سفره خانه سنتي و نگار خانه را دارند و نمونه موفق آن كاروانسراي بابا قدرت است كه باسرمايه گذاري بخش خصوصي بازسازي شده و در حال حاضر مورد استقبال گسترده همشهريان و گردشگران قرار مي گيرد.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي با بيان اينكه كاروان سراهايي كه در خراسان قابليت واگذاري دارند سه دسته هستند گفت: آثاري كه سند ششدانگ آن متعلق به اداره كل است با انتخاب سرمايه گذار از سوي اين اداره كل و عقد قرار داد با صندوق احيا سازمان ميراث فرهنگي كشور به سرمايه گذار واگذار مي شود.

هنرمندان صنايع دستي خراسان رضوي در جمع برترين هاي كشور

سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت:غرفه هنرمندان صنايع دستي خراسان رضوي در نمايشگاه بازرگاني و صنايع دستي خوزستان به عنوان يكي از سه غرفه برتر كشور شناخته شدند.

مهناز تقوي اظهار کرد: مهدي شورابي، فاطمه دادخواه و جواد حسن نژاد از صنعتگران خراسان رضوي در رشته هاي شاخص تراش سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي، نقاشي روي چرم و پوستين دوزي سنتي دراين نمايشگاه شركت كردند.

سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي با اشاره به اينكه مهمترين هدف شركت در اين نمايشگاه انتقال فرهنگ بومي خراسان به ساير استان ها بود افزود: كيفيت متمايز و بالاي محصولات خراسان رضوي در اين نمايشگاه مورد استقبال بازديد كنندگان براي خريد قرار گرفت و به ميزان گسترده اي به فروش رفت.

انتصاب مدير كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي به عنوان سرپرست دانشگاه علمي كاربردي ميراث

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري خراسان رضوي به عنوان سرپرست دانشگاه علمي كاربردي ميراث فرهنگي خراسان رضوي منصوب شد.

در بخشي از ا بلاغ رجبعلي لباف خانيكي كه به امضاي ابراهيم حلاجيان مدير موسسه و نماينده تام الاختيار سازمان در دانشگاههاي جامع، رسيده آمده است اميد است با سوابق علمي و آموزشي و اجرايي و اختيارات كل امور ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اقدامات شايسته و بايسته صورت پذيرد.

همچنين در مراسمي محمود بختياري كه دانشجوي دكتراي باستان شناسي است و در كارنامه كاري خود علاوه بر سوابق علمي مسئوليتهايي چون معاون ميراث فرهنگي استان، مدير پايگاه پژوهشي شرق كشور و سرپرستي بسياري از گروههاي كاوش باستان شناسي استان را داراست را به عنوان جانشين لباف خانيكي در اين مركز معرفي شد.