موسوی: روابط گردشگری بین خراسان رضوی و ولایت هرات توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی در سفر به ولایت هرات افغانستان در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت اظهار کرد: استان خراسان رضوی بیش از چند دهه میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اشتراک فرهنگی موجب شده که افغانستانی‌ها به ویژه مردم هرات، بیشترین تقاضای سفرشان به خراسان رضوی است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: شرایط برای سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در حوزه گردشگری تسهیل شده و بدون هیچ مشکلی می‌توانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

هم‌چنین فرید احمد، معاون اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از سفر به ولایت هرات گفت: آثار تاریخی، موزه قلعه اختیار الدین، صنایع‌دستی و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ولایت هرات مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

معاون اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات افزود: علاقه‌مند هستیم روابط بهتر فرهنگی بین دو شهر هم‌زبان و هم فرهنگ و هم‌دین و دو کشور برادر داشته باشیم.