به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه 29 آبان در حاشیه جشنواره کتاب و رسانه برتر در جمع خبرنگاران با مثبت ارزیابی کردن چهارمین نشست هماندیشی تشکلهای نشر با مسئولان وزارت ارشاد که سهشنبه شب در تالار آبگینه برگزار شد، گفت: در این جلسه گروههای مختلفی از جناحهای مختلف فکری و سیاسی کنار هم نشسته بودند و راجع به کتاب و کتابخوانی با هم صحبت میکردند؛ آدمهایی که از طیفهای مختلف سیاسی بودند، اما همگی از قبیله کتاب بودند.
صالحی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ناشران از شما تقاضای برداشتن ممیزی کتاب پیش از انتشار و انتقال این فرآیند به پس از انتشار کتاب همانند روزنامه را خواستهاند، چه پاسخی به این پیشنهاد دارید؟ گفت: این موضوع بر میگردد به تشکیل هیات نظارت که اسامی آنها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شده است.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: تبعاً هیات نظارت بر کتاب بر اساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز سیاستهای خودش در این باره تصمیم خواهد گرفت.
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