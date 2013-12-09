نام اعضای هیئت انتخاب و خرید کتاب ارشاد برای اولین بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این احكام آقایان كامران فانی، محمدعلی مهدویراد، علیاصغر محمدخانی، علی اوجبی، محمدكاظم شمس، احمد كمالینژاد، مصطفی امیدی، حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی به مدت دو سال به عنوان عضو «هیئت انتخاب و خرید كتاب» منصوب شدند.
بنا بر این گزارش متن احكام صادر شده از سوی معاون امور فرهنگی به شرح زیر است:
نظر به سوابق ارزشمند و شایسته فرهنگی و تعهد جنابعالی و براساس آئیننامه نحوه تشویق چاپ و حمایت از انتشار كتب مناسب، بدینوسیله برای مدت دوسال به عضویت «هیئت انتخاب و خرید كتاب» منصوب میشوید.
حمایت هوشمندانه از كتابهایی كه برای تقویت و ترویج فرهنگ ایران اسلامی منتشر میشوند و موجبات ارتقای سطح فرهنگ جامعه را بر اساس تعاریف مندرج در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی فراهم میآورند، مورد انتظار است.
امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) در پیشبرد اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.
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